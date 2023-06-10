【店鋪盜竊】男賊闖尖沙咀時裝店偷5個手袋　包括Chanel、Hermès共值23萬

▲ 非華裔男子偷走5個手袋後逃去。(互聯網)

尖沙咀麼地道一間時裝店昨午發生盜竊案，警方昨午約5時接獲麼地道40號一間店舖的29歲女職員報案，指一名年約40歲、身高約1.8米的非華裔男子，盜去5個價值逾23萬元的手袋後逃去。經初步調查，案件列店鋪盜竊，交由油尖警區刑事調查隊第七隊跟進，暫未有人被捕。

涉事店舖主要放售全新及二手名牌手袋，該店事後上載閉路電視片段，可見一名穿白色長袖上衣及深色長褲、染金髮、戴口罩的非華裔男子進店後，走到近門口的貨架取去5個手袋後隨即離開，整個過程僅約10秒。

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根據店方網上貼文，損失的手袋包括Chanel「Classic 25」牛皮V紋手袋、Hermès「Lindy 26」swift墨綠色銀扣手袋、Hermès「Lindy 30」黑色銀扣手袋、Hermès「Mini 24」拼色紫色手袋，以及Hermès「Mini Evelyne」8W銀扣手袋。

警方指，一直致力打擊「店舖盜竊」罪案，希望藉此機會提醒商戶要時刻保持警覺，採納以下保安措施防止同類罪案，例如安裝凸鏡，張貼警告標語，裝置電子監察器偵察店內盜竊活動，避免將貨物放在店鋪門口或無監察範圍，以減低被盜竊的風險。

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