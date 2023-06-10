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【國家安全】律政司申禁傳播《願榮光》　鄧炳強：政府有必要採取行動

社會 12:55 2023/06/10

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保安局局長鄧炳強。

律政司向法庭申請禁制令，禁止傳播涉港獨歌曲《願榮光歸香港》。保安局局長鄧炳強今日(10日)表示，涉事歌曲歌詞含有法律裁定煽動的口號，加上多次發生播錯國歌事件，反映有危害國家安全的情況，但目前法例未有方法處理，因此政府要申請禁制令，禁止有人利用歌曲煽動。

另外，鄧炳強提到，警方在六四事件34周年當日帶走20多人，部分已擔保外出。他形容有人在特別敏感日子「死心不息」，做一些行徑企圖危害公共安全和秩序，甚至危害國家安全，警方要確保不會有人騎劫活動及危害國家安全。

對於記協前主席麥燕庭當晚亦被警方帶走，鄧炳強表示身份不是特權，無人在法律之上，警方不會因為某些人的身份便不查問。他重申，判斷違法的標準是法例，不能只判斷某些行為是否犯法，要視乎相關人士的行為以及是否有犯法意圖，相信市民不會無故走進法律的灰色地帶。

至於《基本法》23條立法，鄧炳強表示，最快今年或最遲明年便會完成，當局早前完成草案的第一稿後，國際形勢及國安情況有新變化，法庭亦有新案例，因此要完備法例，同時必定會有公眾諮詢。

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