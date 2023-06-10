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【味之天使】李思捷舊愛「春卷」轉型做KOL　王寶葆因家族遺傳脫髮而剷青

娛樂 13:03 2023/06/10

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李思捷在2009年與較他年幼16歲的《美女廚房》「春卷」王寶葆（前名王寶寶）拍拖，而春卷更視對方為結婚對象，可是有指因當年風流李思捷異性緣太旺，於是最終拍拖4年分手收場。

其實「春卷」王寶葆條件不俗，她有華人、日本人及蒙古人血統，在美國出生及成長，所以懂粵語、普通話、英語、、日語。一向身材很好的她，在14歲起已於當地兼職模特兒，後來回流香港獲「金牌監製」錢國偉賞識入TVB任《美女廚房》其中一位美味天使。

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轉型當KOL

之後，她曾參與的電影《Delete愛人》及《追龍II：賊王》等，更曾出寫真集。後來，王寶葆一度因病離開幕前，並往澳門為營商的男友打理飲食生意，直至分手後在2017年重返娛樂圈，主力在內地拍戲。

似乎一直與「美食」結不解緣的王寶葆，近年轉型當飲食KOL，於IG拍片分享入廚心得，當中更包括將動漫影片出現的菜式煮出來，其IG追蹤人數約11.2萬。早前她更與近年努力經營社交平台的陳凱琳（Grace）一起煮即食麵。

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轉型後的「春卷」王寶葆不但已「封胸」，並以Skinhead示人，不過不是只為前衛，她曾透露：「如果有人對我第一個印象係用靚去形容…我會有啲失望。我唔想因為美貌或缺乏安全感導致我分心，所以我決定完全剪下我把頭髮。一直令我有心理障礙，就係我會脫髮的遺傳基因，如果我可以接受自己冇頭髮，愛自己，甚至乎可以覺得冇頭髮都靚，我就沒有恐懼。我想徹底地去面對將來嘅擔憂。」

她認為大家應衝破社會的審美標準，內在美才是真正的「靚」。事實其Skinhead不但沒影響她的美貌，反之十分具型格。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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