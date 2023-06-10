【體重歧視】海南航空新規限制空姐體重　一情況下需停飛網民怒轟歧視　

▲ 海南航空新規限制空姐體重，1情況需停飛網民怒轟歧視。

愛美之心人皆有之，但如果延伸至公司控制職員體重，便有可能涉及歧視。有內地航空公司月初對內發布新規定，為空姐制訂標準體重，如超重10%則需「立即停飛減重」。事件曝光後引來熱議，不少網民對此大感不滿，亦有律師質疑此項規定涉嫌違法。

綜合內地媒體報道，海南航空（下稱海航）在6月初向全體空中服務員發布一項「關於專業化形象的篩查和管控提示」，當中明確提到會對空姐的體型、體重進行不同等級的管控。海航所公布的標準體重計算公式為︰身高（cm）-110=標準體重（kg）；假設空姐身高為165cm，其對應標準體重應為55kg。

該項通知亦列明，如超重5%，將給予30天自我減重期，並以周為單位進行監控，空姐需在每一周期結束時穿著制服進行現場稱重及三人面試小組評議；如超重10%，則需立即停飛減重，所屬中隊將根據組員情況制定減重計畫，督促減重效果。

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該項工作提示甚至強調，由於個人體質差異，相同體重所呈現的視覺效果不盡相同，因此體型管理會以體重公式為標準，同時輔以三人面試小組目測評判結果後作判定。換言之，即使空姐體重已符合公式標準，亦依然有被要求繼續減重的潛在可能性。

到底為何要發布這項嚴格規定？海航就於相關文件中表示︰「專業化形象是重要的直觀的職業形象，突顯工作風貌，我們作為窗口單位，應是一道靚麗的名片。」

事件一經曝光，隨即引來大批網民留言，不少網民認為此規定屬體重及性別歧視，紛紛指出「瘦不一定美，別再剝削女性了」、「明晃晃物化女性」、「男的沒腹肌也停飛嗎」，亦有人認為空中服務員工作需要一定體力，不宜過瘦︰「空姐們都在扛箱子、關門，多累多需要體力啊。為了乘客安全，那些人別瞎管了」。

另外，亦有律師質疑海航的規定涉嫌違法。四川方策律師事務所律師郭剛表示，雖然企業有權自主決策，但規章制度的內容必須合法合理。如果在沒有任何法律依據的情況下，對勞動者的體重進行限制，甚至在極端情況下要求對方停止工作，絕對是違法行為。

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責任編輯︰羅嘉欣