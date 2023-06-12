【玩出禍】姊妹團擋門討開門利是 伴郎硬闖踢門伴娘連門被踢飛倒地

接新娘雖然熱鬧，但切記玩出火。內地互聯網近日瘋傳一條接新娘短片，山東青島一名新郎在門外等接新娘，伴娘們按照禮俗擋門討利是，不讓新郎與好兄弟進房，但男方硬要闖入，伴郎竟用力踢開房門，更將一名伴娘踢飛。

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事件發生山東青島，從短片中可見，新郎和伴郎準備迎接新娘，伴娘們擋門要利是，當雙方討價還價之際，伴郎竟然大腳一伸，將房開猛力踢開，力氣之大連門框都飛脫，險些砸中新娘，而站在門後的伴娘，被房門撞到飛起再跌落地，此情此景眾人亦看傻了眼，旁邊的姊妹當然立即扶起伴娘，但相信她一定傷勢不輕。

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網民紛紛留言，罵伴郎玩得過份︰「玩太大了，男生沒有一點風度」、「踢門時沒想過後面有人嗎？」、「看視頻伴娘應該是很痛」，但也有人認為接新娘這種習俗應可免則免︰「最討厭這樣的環節」、「真的不喜歡這習俗，太俗了！」。

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