【器官捐贈】醫管局赴廣州了解國家分配機制　高拔陞：器官南下機會遠超北上

▲ 高拔陞(中)相信在互助機制下，器官南下的機會遠超於北上。（醫管局）

本港與內地正探討推展跨境器官互助機制，醫院管理局行政總裁高拔陞說，器官南下的機會相信遠超過北上，期望透過加強協作，令更多病人有機會延續生命。

高拔陞在網誌表示，醫管局20多名器官移植專家上月前往廣州，訪問與參觀國家衞生健康委員會轄下的人體組織器官移植與醫療大數據中心，就兩地器官捐贈、分配、移植，以及相關制度、系統作深入交流，並詳細了解國家如何透過中國人體器官分配與共享計算機系統，於全國進行器官捐獻及移植的配對工作。

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他又引述內地專家，強調在2019年1月國家衞健委已明確定了此系統，屬唯一官方強制性國家系統的地位，嚴禁系統外的分配，最大限度地排除人為因素，在國家和地方衞生健康主管機構全程監控下，確保捐獻的器官公平、公正和合法地分配移植到最有需要的病人身上。系統的科學委員會每年會根據器官匹配、患者生存率和系統數據分析結果，確保減少器官浪費。

高拔陞續指，本港與內地想透過加強協作，令更多病人延續生命，強調這機制只涉及第二層分配，不影響兩地輪候名冊，也不會改變病人輪候器官的優次，以數據估計器官南下香港的機會，相信遠超過北上。

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