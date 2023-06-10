【疏忽照顧】女童伸頭出車外車窗突上升　頸部被夾滿面通紅險窒息

▲ 女童伸頭出車外車窗突上升，頸部被夾險窒息。

獨留兒童在車廂中不時聽聞，看管好兒童是家長的責任！最近網上就流傳一段驚險的短片，一輛私家車駛進一個停車場，時間地點不詳，疑是女童母親下車後，一名女童還在車廂中，該女童伸頭出車外，此時車窗突然向上升，牢牢夾住女童的頸部。

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隨著車窗愈升愈高，短短數秒間，女童被夾至面臉通紅，明顯不能呼吸，幸好還能哭出聲，已下車的女司機隨即往查看。女童的哭聲驚動了3名男子，3名男子用手按低車窗，期間一名男子打開車門，女童被懸在半空，有網民指這是錯誤示範。而女司機走到車頭位置，按下車窗鍵，車窗向下移，最終女童脫險，否則後果堪虞。

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影片在網上流傳，短短幾小時已經有逾百個回應，引起熱議。網民表示「生仔真係要考牌」，有網民疑惑「點解小朋友會無坐carseat同埋無扣seatbelt？」、「先夾往好似都企到，之後開門想吊起佢？」、「有細路應鎖窗同門」、「無car seat已經錯晒」。

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責任編輯︰王明芳