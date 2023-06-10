【致命婚姻】IT才俊閃婚40日遭謀千萬財產　留遺書輕生亡蛇蠍前妻下場曝光

▲ IT才俊閃婚40日遭謀千萬財產，留遺書輕生亡。

一段錯誤的婚姻竟令人賠上性命。2017年內地發生一宗妻子逼死丈夫的事件，轟動一時。一名IT才俊與妻子相識不足半年閃婚，可是婚後40日遭妻謀千萬財產，最終他留下遺書後輕生亡。家屬為了奪回他的財產，花了6年時間打官司，前妻的下場近日曝光。

綜合內地傳媒報道，上海警方以敲詐勒索罪名，控告國際通訊軟件「WePhone」中國區創辦人蘇享茂的前妻翟欣欣。翟欣欣於昨日（9日）被捕，蘇享茂的姊姊蘇雅鳳當日早上在微博透露，翟女涉敲詐勒索罪名，已被海淀警方逮捕。

蘇雅鳳接受當地傳媒訪問指，前弟婦被刑事立案，翌日刑事拘留，於5月20日收到立案通知書，警方在6月9日將她正式拘捕。蘇雅鳳與家人一直堅持下去，希望為弟弟討回公道，將翟女繩之於法。她提及家人只在2018年7月12日因開庭前會議，才在法庭外見過翟欣欣一次，雙方沒有任何交流。

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相識不到半年花逾千萬

事發於2017年3月30日，蘇享茂在婚戀網站結識了漂亮的女碩士翟欣欣，並於6月7日結婚。可是二人閃婚短短40日，就在7月16日離婚。蘇享茂於同年9月7日凌晨跳樓自殺，並在網上留下選書控訴前妻。

其後蘇享茂的哥哥發現，弟弟與翟欣欣相識不到半年，就已在對方身上花了超過1300萬人民幣（約1400萬港元），翌年4月委托律師向翟欣欣提告，要求對方償還共計1000萬人民幣（約1100萬港元）遺產。

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家屬6年訴訟奪回遺產

案件審理長達6年，翟欣欣在法院辯稱自己沒有詐騙，所有財產轉移都是前夫自願的。最終，法院在今年3月31日十審判決，撤銷兩人在離婚協議中兩條協議，包括「男方無條件配合女方到海南三亞相關部門，辦理房屋所有權歸女方的過戶手續，如男方不配合須賠償300萬違約金」及「男方自願一次性補償女方1000萬現金」。

此外，翟欣欣需退還蘇享茂家屬大額現金，價值逾百萬的跑車、30多萬的鑽戒及頸鏈等，共計約1000萬人民幣。法院還撤銷翟欣欣對海南及北京兩個物業的個人所有權。

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責任編輯︰王明芳