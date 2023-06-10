【醒目保安犬】大黃狗做保安月賺3300 欺負貓咪搗蛋被扣工資

狗狗真是人類好朋友，現實生活中，服從性強的狗狗真是可以擔當不少工作，除了導盲犬、狗明星及警犬外，近日內地還有狗狗擔任保安，這隻10多歲的保安犬「大美麗」，在東莞一間工廠做保安，而且工資只是月薪3千，絕對是最值得信赖又便宜的勞工。因為「大美麗」的短片在微博瘋傳，引來網民熱議。

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「大美麗」是以前工廠的保安伯伯所飼養的，後來伯伯不幸罹癌去世後，留下了「大美麗」，老闆不忍心看牠流浪街頭，便決定將牠留下來，讓牠擔任「保安隊長」，並派遣一位員工照顧牠。而公司每個月都會支付3,000人民幣（約港幣3,300元）作為「大美麗」的薪金，但這筆錢由照顧員保管，用於狗狗基本的食宿及照顧費上。公司說「大美麗」除了看門口，還會捉老鼠及保模特兒。

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有獎亦有罰，短片中顯示「大美麗」在今年二月份的糧單被扣了1,800人民幣（約港幣31,980元）的薪金，原因是亂跑、欺負貓咪、亂兇人、塞住門口及翻廁所垃圾等，可見公司對牠和其他員工一樣，都是賞罰分明。有網友留言︰「狗狗靠自己的力量賺罐罐錢」、「公司真好，沒有把狗狗棄養」、「讓流浪狗當保安還給薪水，這公司不錯啊」。

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