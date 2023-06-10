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陳柏宇新歌《令人期待的下集預告》搞盲約體驗　與陌生人交談盼從中有得著

娛樂 15:02 2023/06/10

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陳柏宇近日推出了新歌《令人期待的下集預告》，這首歌一反常態，先有MV畫面後有歌與詞，而這首歌更將Jason愛與陌生人交談的有趣個性作為切入點，這令歌曲彷彿成為了他的貼身寫照。
 
Jason 在去年於日本拍攝The First Take的演出期間，製作團隊同時亦想在當地為他的MV取景拍攝，本來一切都準備就緒，可惜天氣不似預計，東京街頭下起滂沱大雨，所以團隊只在當地拍攝了一些計劃以外的鏡頭。

日本街頭拍攝

回港後團隊就想，不如將這些在日本街頭拍得的淒美而富有想像空間的畫面，交給監製Edward Chan，再任由他天馬行空去創作歌曲吧！結果成就了《令人期待的下集預告》的誕生。
 
《令人期待的下集預告》的概念跟《一人傍晚藝術館》很相似，談及的都是率性使然的小舉動。

給自己喘氣空間

正當《一人傍晚藝術館〉鼓勵大家任性一下，給自己一個喘氣的空間，《令人期待的下集預告》則請大家換個角度，感受身邊的人與事。

這個構思，其實源自外界對於Jason的觀察：即使是第一次見面的朋友，都能夠花上一天跟對方無所不談， Jason這種個性，成為《令人期待的下集預告》有趣的切入點：詩畫化這種投契的偶遇。

Jason腦洞大開
 
至於Jason為何會有這樣有趣的習慣，他說：「其實唔係話要求任何人喺溝通時都應該要完完全全地坦白同真誠，但相對地，我個人非常享受呢一種發自內心嘅交流，因為傾偈嘅時候，我會了解人哋嘅想法，令我更懂得尊重別人，同時亦令我對相關話題建立自己嘅一套睇法，腦洞大開。」

為令樂迷更了解Jason對於相遇邂逅的獨特想法，他的YouTube Channel將推出一個全新系列讓樂迷參與盲約（Blind Date）體驗，而Jason更會親自為參加者配對，更多詳情請密切留意Jason 社交平台公佈。

撰文 : TOPick柴犬出動

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