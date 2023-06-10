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【恐怖意外】度假海灘突遇鯊魚襲擊　23歲男子慘遭活活咬死

健康 15:43 2023/06/10

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度假海灘突遇鯊魚襲擊，眾人目睹23歲男子慘遭活活咬死

一名23歲俄羅斯男子周四（6月8日）與父親及女友到埃及一間海灘酒店內的海灘遊玩，不料竟在海中遇上虎鯊襲擊。過程中男子不斷掙扎，但最終仍在眾人及父親面前慘遭鯊魚活活咬死。

綜合外媒報道，23歲的死者Vladimir Popov於事發當日與父親及女友一同前往埃及赫加達（Hurghada）的夢幻海灘酒店（Dream Beach hotel）度假。當時他和女友在水中玩耍，卻突然遭鯊魚襲擊。其女友順利逃上岸，但Vladimir卻在逃跑過程中反覆被鯊魚啃咬、拖回海中；他在海中不斷絕望呼喊「爸爸、爸爸」，但最終在眾人及父親目睹下被啃咬致死。

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據報多人目睹事件發生，現場尖叫聲連連。事後有目擊者指出，當時救生員發現鯊魚後，許多人隨即衝過去幫忙，卻也沒能及時救出Vladimir。現場其中一名女性表示︰

當下真的太可怕了，他的遺體就在那邊，我整個人在發抖，那條鯊魚就在我眼前吃了他，我感覺很糟糕。

死者的父親Yury Popov形容那條鯊魚有如「絞肉機」，剎那之間便將他的兒子殺死，

事情發生在20秒內，這條「絞肉機」就把他拖進海裡了。

目前俄羅斯駐赫加達領事館已證實死者為俄羅斯公民，另據俄媒塔斯社消息，死者與父親已在埃及居住一段時間，並非遊客。埃及當局宣布已捕捉及擊殺攻擊死者的虎鯊，將送往實驗室並對全案進行調查；當局亦已封鎖該地區海域，禁止任何人進入。

事實上，鯊魚攻擊人類的事件在紅海沿岸非常罕見，但去年赫加達亦曾出現2宗攻擊事件，造成2名分別來自奧地利及羅馬尼亞的女性死亡。

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責任編輯︰羅嘉欣

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