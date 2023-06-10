【跨國騙案】警破跨國信用卡盜竊集團3內地男被捕　狂買洗衣液及奶粉涉款270萬元

▲ (警方直播)

商業罪案調查科根據線報及經深入調查後鎖定目標，昨日(9日)在上水區展開代號「銀山」的拘捕行動，突擊搜查上水嘉富坊一貨倉，並拘捕3名內地男子，年齡介乎20至29歲，涉嫌「串謀詐騙」及「違反逗留條件」，並成功搗破一個跨國信用卡資料盜竊集團。

商業罪案調查科警司陳偉基表示，較早前接獲本地零售商報案，懷疑有海外信用卡資料被盜用，並在本地不同零售商的網上購物平台，購買大量日常生活用品，當中包括洗衣液及奶粉等，價值由數十元至數百元不等。警方相信有跨國詐騙集團利用盜取得來的海外信用卡資料，在本地零售商的網上平台購物，再安排貨物送往貨倉，然後轉售圖利。

警方鎖定該個活躍1個月的跨國詐騙集團，並於昨日(9日)警方展開拘捕行動，突擊搜查上水一個貨倉，由探員喬裝成送貨員，聯絡相關收貨人，並安排監控派遞，警方到場時當時貨倉仍然運作中，骨幹成員在內處理不同贓物。行動中拘捕3名中國籍男子，涉串謀詐騙及違反逗留條件。行動中起回部分贓物包括盜用信用卡資料所購買的洗衣液，奶粉等。

警方表示，是次案件共涉及超過4,400個有問題交易，金額約270萬元。騙徒希望藉低額消費，規避銀行監察，同時低額簽帳額亦令到信用卡卡主較難察覺交易，騙徒借機大量購買廉價貨品轉售，達到「密食當三番」的效果。警方並會透過國際刑警等渠道，分享相關犯案手法及趨勢。

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