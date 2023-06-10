【公主道開槍案】疑犯販毒避截查逃走撞警車　警開2槍制服揭為影子車

▲ 西九龍總區刑事部警司鍾雅倫。(警方直播)

警方今早(10日) 於紅磡公主道截停一可疑車輛時，涉事車輛企圖逃去並撞向警員，期間警員開2槍制止。警方以「販運危險藥物」、「無牌駕駛」、「危險駕駛」、「使用汽車時沒有第三者保險」及「使用虛假文書」罪拘捕一名26歲男子。

西九龍總區刑事部警司鍾雅倫交代案情，指警方較早時接獲舉報，有市民發現有車輛掛上已報失的車牌，懷疑是「影子車」，出現於窩打老道近獅隧，向尖沙咀方向行駛。警方10分鐘後於公主道近紅磡警署發現該車，由於當時正塞車，交通警員上前嘗試截停，但發出數次口頭警告後，司機嘗試倒車逃走，期間撞到另一輛私家車。

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警員基於保護自己及其他道路使用者免受傷害下，拔槍再發出警告無效後決定開槍，打中右邊車門，涉事車輛再撞向另一輛警車，現場另一名交通警長再開一槍，打中後座乘客位的車窗，之後車輛繼續向前駛，撞到防推欄後停下，警員上前拘捕司機。

警方在車上檢獲80包懷疑可卡因，市值約10萬元，調查顯示該「影子車」是3月於元朗已報失的車輛，司機涉嫌「販運危險藥物」、「無牌駕駛」、「危險駕駛」、「使用汽車時沒有第三者保險」及「使用虛假文書」5宗罪。鍾雅倫指，疑犯有黑社會背景，亦有案底，相信為毒販當時是販毒及送貨，正調查是否疑犯偷車，不排除背後有集團操控。

鍾雅倫續稱，初步調查顯示2名警員是合理情況下開槍，警方就開槍有嚴格指守，今次他們是基於保護自己和其他道路使用者的安全，在別無辦法下開槍制服司機，雖然疑犯身上沒有武器，「但其駕駛的車輛就是武器。」

涉事2名警員都是首次開槍，目前尚未找到彈頭，相信彈頭卡在車上，警方會再搜查。事發時，原有車牌車主的朋友發現車輛於窩打老道出現，認出車上並非車主於是報案，暫無資料顯示與易通行有關。

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