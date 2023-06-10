【香港小姐】「御用宮女」李美慧宣布成功追仔誕男嬰　兩個夠晒數決定「封肚」

現年36歲、被稱TVB劇「御用宮女」的前港姐李美慧（Vivi）在2018年與較她年長25歲的富商曾文豪，同年誕下愛女「小糖心」，從此專心相夫教女，淡出娛樂圈，並不時在社交平台分享生活點滴。

當上幸福少奶奶的Vivi在今年3月生日時透露已懷孕6個月，而在今日（6月10日）她在社交網宣布「卸貨」，表示兒子已出世，上載一家四口的照片：寫道：「歡迎回家，我們的新成員。」

成功湊夠「好字」的Vivi接受傳媒訪問時透露，丈夫為兒子改英文名「James」，並指囝囝的鼻子大很有肉，十足丈夫，同時透露決定「封肚」不再生。

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李美慧之前分享香港生活點滴，其在港的獨立屋有超大露台及客廳，盡現其富泰的生活。

另外，從其社交平台所見，他們在法國有私家莊園度假，屋前更有一片大草原飼養綿羊，生活非常悠閒，令人羨慕。

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TVB御用宮女

李美慧參加2006年香港小姐競選而入行，落選後加入藝訓班，之後於劇集裡飾演閒角，直至於《宮心計2深宮計》中飾演宮女「秦槐」而為人認識。

至2018年，李美慧「奉女成婚」與百億富豪曾紀華之子曾文豪結婚，李美慧從此過著幸福生活。

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