【貪心媽媽】內地媽欲購迪士尼公主裙予女兒　向港女借年卡遭拒：就不是打個折而已

▲ 有內地媽在迪士尼購物時向港女借年卡博打折。

不少港人都擁有迪士尼樂園年卡，因為在園內購物可享折扣優惠。有擁有迪士尼年卡的港女，到園內的商店購物時，有名內地母親覬覦其會員證，問道「可不可以借你會員卡，幫我打個折？」港女婉拒後，竟然被對方寸爆「就不是打個折而已」，港女坦言想打折為何不自己去購買一張年卡。

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港女在在Facebook「我真係好鍾意迪士尼資訊分享群」發帖，指自己在迪士尼商店行逛時，一對內地母女入內，女童看中了一條粉紅色公主裙，其母親準備到收銀處付款時，而港女同時亦拿起一件衣服往付款，對方突然上前詢問她「可不可以借你會員卡，幫我打個折？」港女即時拒絕。

對方被拒後竟然稱「就不是打個折而已，有那麼……」然後說了一連串普通話，港女無辦法聽得明，不過對於對方的行為感到不解，認為年卡是自己真金白銀付錢購入，不願借出亦屬個人決定，更質疑「想要折點解唔自己買Annual Pass」，或詢問職員要求員工折扣？並揶揄「打個折而已，那麼容易」。

港女更指那名內地母親之後一直向其他人借用會員卡，不過無人理會後，便直接放棄購買商品離開了。

不少網民見到帖文後大鬧無恥，「真係太厚面皮」、「年卡係要我哋真金白銀畀錢買的，有咩原因要借畀佢先？」、亦有人笑言「好呀借畀你，咁我手上件衫你順道幫我埋單啦，埋個單而已」。

有曾在主題樂園兼職的網民表示，「以前返PT（非迪迪尼），畀大陸客問可唔可以借員工優惠佢用，同佢講我PT仔無Discount，竟然叫我幫手問FT同事」。

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責任編輯︰王明芳