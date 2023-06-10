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【父母改名】19歲姓方少年人如其名　無奈生日蛋糕10年被寫錯「師傅」

親子 17:14 2023/06/10

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熱門 香港小姐2023 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong

19歲姓方少年人如其名，無奈生日蛋糕10年被寫錯。

父母為子女改名總有意思，最怕是被人叫錯名。內地一名姓「方」的19歲少年近日在社交平台分享，生日蛋糕10年來都被寫錯名字，令他被誤叫「方師傅」，尷尬又無奈。

綜合內地傳媒報道，來自黑龍江齊齊哈爾的少年方帥博，6月4日迎來19歲生日，並為自己訂了一個生日蛋糕，要求店方在蛋糕寫上「方帥博生日快樂」。可是，他打開蛋糕盒時卻收到「驚喜」。

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他在抖音發布影片，可見生日蛋糕上寫著「方師傅，生日快樂」。他不禁抱怨說︰

你們能不能看清楚字啊？哥叫方帥博不叫方師傅！

帥博變「師傅」

方帥博接受當地傳媒訪問時透露，他於2004年出生，至今過了19次生日，但其中10次的生日蛋糕都寫錯名字，平日也經常被寫錯，好像自己的姓名變成了「方師傅」。不過，他不因此感到生氣，只是哭笑不得。

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他指父母當初為他改名「帥博」，希望他長大後又帥又有知識，沒想到會鬧出笑話，不單被人叫錯名，也遭改了很多花名。但他不以為然，只當趣事分享，亦沒打算改名。從他分享的影片可見，他看來也頗帥氣，可說人如其名。

而蛋糕店看到他在網上分享事件後，主動向他道歉，並表示願意賠償100元人民幣（約110港元）。惟他覺得只是小事一則，沒有接受賠償。

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責任編輯︰王明芳

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