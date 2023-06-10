【香港小姐2023】何小慧讚首輪面試港姐質素高　樂易玲談入圍標準透露海外取景

▲ 樂易玲和何小慧一起會見傳媒。

由TVB舉辦的《2023香港小姐競選》首輪面試在今日（6月10日）於將軍澳電視城舉行，參選佳麗引起網民討論，成為網上熱話。

電視廣播有限公司助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲聯同香港小姐統疇經理何小慧一同會見傳媒，並透露部分海外佳麗將於次輪面試時現身，又表示選人準則是靚和表達能力佳。

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今年質素更高

樂易玲指目前只見了少許佳麗，「首兩批，8個而已，我們要加快速度。」何小慧大讚：「今年的質素很好。」

樂易玲補充：「就是因為好才見慢了，因為想見更多，又要看側面。報名一開始好像平時一樣，開始的時候慢點，快將截止時，最後一星期特別是最後兩天有很多。」

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海外佳麗將回港

談到海外佳麗，何小慧說：「有些會Zoom Interview，可能因為是海外，Zoom了之後再決定她們是否需要回來。」

樂易玲認為：「今年因為開了關，很多佳麗除非是因考試而請不到假，不然都會盡量來到。我想都有10多個（未進行面試），希望下星期可以讓她們再來面試。」她透露已剔了很多個進入下輪面試。何小慧亦有很多欣賞的佳麗。樂易玲覺得：「今年可能Second Interview的人都會多。」

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語言非重要因素

問到會否選操普通話的佳麗入圍？樂易玲回應：「完全不懂得廣東話的則沒有，我們問問題都問得很快，試試她能否聽得懂，她們聽的方面是完全沒問題，說話上則可能有少少口音。」

何小慧指：「或者她想表達一些意思，想表達得好點，那便用普通話。我們會有一些要求，如果廣東話不好的話，能否學得快點，我們都會考慮這方面。」

海外拍攝取景

至於會否到海外拍攝？樂易玲直言：「今年會有（赴海外的）機會，都開關了，當然要出去。」問到取景地點在哪？何小慧大賣關子：「下一次說。」樂易玲謂：「有地方正在考慮中。」

何小慧預告：「今年可能未必有準決賽，因為時間比較趕，我們想8月尾舉行決賽，還要出Outport，時間比較緊逼。」

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透露入圍門檻

問到香港小姐是否會選在香港土生土長的香港人？樂易玲表示不會規範自己，「我沒有Set到一定要在香港土生土長，抑或是香港出生去了外國讀書，舉家移民後回來選，抑或是內地出生在香港長大。其實這些佳麗這麼多年都有，特別是首輪面試一定不會Set這些門檻，最重要都是靚不靚。」

何小慧補充：「是否Presentable、說話好不好，我們選這位出來，未來要面對傳媒、親善工作，這都是很重要的。」

樂易玲透露：「我們都會問她為甚麼來參加香港小姐，我們會問她的意見，看她會表達甚麼。」

樂易玲和何小慧均表示會知道佳麗的提名人是誰，何小慧認為：「誰提名都不會影響我們對她的觀點。」樂易玲則說：「不會的，整體要看女生的表現。」

記者：游艾維、陳曉柔

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