【乘風2023】蔡少芬成節目「搞笑擔當」　Ada與賈靜雯被封唐老鴨與米奇老鼠

內地大型音樂競技節目「浪姐」第4季《乘風2023》正進行得如火如荼，經過兩輪公演及淘汰後，剩低的25位「姐姐」繼續施展渾身所能，向終極舞台進發。

今日（6月10日）播出新一集《乘風2023》，「姐姐」們組成3支隊伍輪流作賽，進行第3次公演PK戰。

一如過往，每集節目話題十足，有笑有淚，今集Ada蔡少芬與賈靜雯、謝娜、劉雅瑟、朱珠、曾可妮組隊演繹跳唱歌曲《下個，路口，見》，其中「搞笑擔當」蔡少芬（Ada）繼續在節目爆出不少笑話，為緊張的淘汰賽比試添上歡樂。

第3次公演PK戰，主題是「千山萬水，一曲勾銷」，Ada與賈靜雯、謝娜、劉雅瑟、朱珠、曾可妮以一身黑衣打扮演繹跳唱歌曲《下個，路口，見》，強勁的節拍，加上熱爆全場的舞蹈，贏得現場觀眾熱烈歡呼，不過掌聲背後，其實一眾成員付出了不少汗水排練，向來是「港普」一族的Ada，不僅要面對唱歌、舞蹈的挑戰，更不時被普通話考起。

歌曲《下個，路口，見》其中一句歌詞「維也納」，Ada誤讀成「維也辣」，雖然排練時在旁的賈靜雯與劉雅瑟亦有糾正她的發音，但Ada依然讀成「維也辣」，令二人失聲地笑，賈靜雯更表示：「不要教芝芙Chi Pu（來自越南的參賽者）中文，我求求你，你可以教她廣東話，好不好？」Ada聞言反擊指：「她很喜歡我的普通話，我也沒辦法。」

蔡少芬被封「三大喇叭」

Ada的「港普」不時為節目帶來笑點，日前「三大喇叭」Ada、Ella陳嘉樺與謝娜，在節目中應觀眾要求以普通話比試急口令，Ada在比試期間引起連串笑話，擔任「乘風見證人」的黃曉明，亦不禁要求Ada單獨講一次該急口令，Ada聞言即笑指對方：「你是不是人？」及後她硬着頭皮再次接受挑戰，半鹹淡普通話引得全場哄笑，事後黃曉明幽默指：「恭喜你，普通話變得非常好。」

此外，身體抱恙上陣與隊友排練的謝娜，大爆被Ada迫食藥經過，十分惹笑，謝娜指練習前一日患腸胃炎。

當Ada得悉後，即為她抹背，謝娜說：「她來給我抹背，然後還在念『快點好、快點好，希望可以緩解你的壓力、緩解一點你的疼痛』跟着再拿一堆藥說『你需要吃，來來來，這止痛』我塞進去，她又說『來來來，這裡還有維C』我說我吃不下，她卻說『現在要吃，你吃進去』。」雖然謝娜一邊笑一邊「訴苦」，但可見Ada非常關心身邊的隊友。

Ada繼被封為「三大喇叭」後，近日她與賈靜雯被內地網民封為唐老鴨與米奇老鼠，二人更笑言總有一天，她們會出唱片，Ada指：「她是唐老鴨，我是米奇老鼠，你說我們是多厲害，對不對，我們會努力，不會丟臉。」

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