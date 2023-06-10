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【超級毛特兒大賽】林夏薇低胸露肩晚裝性感高貴　眼淺向海嵐喊不停

娛樂 18:06 2023/06/10

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熱門 香港小姐2023 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong

《超級毛特兒大賽總決賽》

J2節目《超級毛特兒大賽》昨晚（6月9日）播出的第15集公布進入總決賽最後8強，分別為（主人＋狗狗，排名不分先後）︰Phimii＋Goocha、Kevin＋Sumo、「瘦削版馬德鐘」阿Ken＋梳打、Miu＋Gary、Jimmy＋薯餅、表弟＋Shelby、「空姐明禎」Miho＋Maid Maid、Sasa＋Bubu。

《超級毛特兒大賽總決賽》將於明晚（6月11日）在J2播出。而總決賽當晚由周奕瑋（Jarvis）及黃嘉雯（Carmaney）任主持，鍾柔美（Yumi）任頒獎嘉賓及穿梭現場為參賽者打氣。

3個不同系列時裝

10人評判團成員除《超毛》節目主持向海嵐（Anne）任主評判，同為愛狗之人的林夏薇及周嘉洛擔任星級評判外，其他評判團成員還有寵物旅遊達人梁文韵，及節目專業團隊代表合共十人；當中林夏薇的黑色低胸露肩晚裝既性感又高貴，相當搶焦。

《超毛》總決賽合共頒發5個大獎，除了冠亞季軍外，還有「友誼小狗」及「最上鏡超毛」。

比賽主要以Dog Walk形式進行，8組參賽者將分別以「嘉年華」、「時尚街頭」及「高級訂製服」3個不同系列時裝踏上舞台，所有主人及狗狗服飾均由大會指定形象設計師Cindy全人手打造，獨一無二又精美。

向海嵐喊不停

除行Dog Walk，總決賽更增設考驗主人與狗合拍度的直銷環節及「狗狗有話兒」問答環節。由於一眾超毛演出精彩兼出人意表，兩位星級評判全程看至笑逐顏開，嘉洛更一度高呼要畀「十分」滿分，足見表演內容精彩。

8組參賽者除了發放笑彈，亦狂擲洋蔥，令眼淺的向海嵐喊個不停之餘，亦打動了林夏薇。

薇薇自言作為養狗人士，看到參賽者與愛犬間的有愛互動特別感觸；談及早前愛犬「金豬」接受大型手術後，自己每天如何貼心照顧又心痛的日子。

薇薇更一度強忍哽咽，但仍不忘向觀眾傳達正面訊息︰「希望通過節目，可以傳遞愛護動物嘅正能量訊息畀大家。」

一眾參賽者。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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