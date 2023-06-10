  • 31°C
香港時間 : 2023610日 (週六) 18:40
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 香港小姐2023 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【尖子透視】5歲仍不會說話　18歲自閉少年公開試考獲8A1B

尖子教室 18:26 2023/06/10

分享：

分享：

熱門 香港小姐2023 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong

18歲自閉少年在公開試考獲8A1B佳績。（網上圖片）

很多研究發現，患上自閉症的小朋友，很多都擁有高智商。來自馬來西亞的18歲少年阿其，在去年的馬國教育文憑考試中，考獲8A1B佳績，是特殊考生中的模範生。

最新影片推介:

TOPick一分鐘
【TOPick一分鐘】經血透視5種疾病警號　中醫分享3款飲食可緩解經痛

阿其在中一時，才被確診患有自閉症，他就讀於馬國內的一間中學，在2022年的在馬來西亞教育文憑（SPM）考試中，考獲2A+、3A、3A-及1B+的好成績，他也是考獲至少5A或以上的4名特殊學生之人。

阿其受訪時，公開獲得好成績的方法，

在校內非常專心聽書，平常在家中沒有溫習，但在考前一段日子，每天下午4時或6時才開始溫習到晚上10時。

至於志願，他表示想成為歷史學家，

現在升中六，報考馬國的高級教育文憑考試。

阿其的媽媽與丈夫育有一對仔女，而阿其是細仔。她表示兒子到5歲都不懂說話，6歲才牙牙學語，在上小學時，老師告訴她阿其經常面壁不理人。

當時阿其媽媽就帶兒子去求診兒科，同時在家中自己教她讀書及寫字，後來確診自閉症。

媽媽將情況告訴校方，老師發現他仍能跟上程度，所以讓他回校上課，而同學在知道他的情況後，都特別照顧他，對此他們都非常感恩。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰王明芳

中小學教育 中小學考試 家庭教育 兒童健康 自閉症 網絡熱話 歷史學 馬來西亞

最高瀏覽

【恐怖意外】地鐵扶手電梯突故障逆行　乘客骨牌式倒下「人疊人」釀14傷【有片】
16:58 2023/06/08
【恐怖意外】地鐵扶手電梯突故障逆行　乘客骨牌式倒下「人疊人」釀14傷【有片】
【突發】公主道可疑車輛撞向警車　消息指警方開槍制止暫無人受傷
今日 13:49
【突發】公主道可疑車輛撞向警車　消息指警方開槍制止暫無人受傷
【大婚之喜】被前財爺梁錦松視為再世恩人 82歲中文教授陳耀南9月結婚
12:47 2023/06/07
【大婚之喜】被前財爺梁錦松視為再世恩人 82歲中文教授陳耀南9月結婚