【尖子透視】5歲仍不會說話　18歲自閉少年公開試考獲8A1B

▲ 18歲自閉少年在公開試考獲8A1B佳績。（網上圖片）

很多研究發現，患上自閉症的小朋友，很多都擁有高智商。來自馬來西亞的18歲少年阿其，在去年的馬國教育文憑考試中，考獲8A1B佳績，是特殊考生中的模範生。

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阿其在中一時，才被確診患有自閉症，他就讀於馬國內的一間中學，在2022年的在馬來西亞教育文憑（SPM）考試中，考獲2A+、3A、3A-及1B+的好成績，他也是考獲至少5A或以上的4名特殊學生之人。

阿其受訪時，公開獲得好成績的方法，

在校內非常專心聽書，平常在家中沒有溫習，但在考前一段日子，每天下午4時或6時才開始溫習到晚上10時。

至於志願，他表示想成為歷史學家，

現在升中六，報考馬國的高級教育文憑考試。

阿其的媽媽與丈夫育有一對仔女，而阿其是細仔。她表示兒子到5歲都不懂說話，6歲才牙牙學語，在上小學時，老師告訴她阿其經常面壁不理人。

當時阿其媽媽就帶兒子去求診兒科，同時在家中自己教她讀書及寫字，後來確診自閉症。

媽媽將情況告訴校方，老師發現他仍能跟上程度，所以讓他回校上課，而同學在知道他的情況後，都特別照顧他，對此他們都非常感恩。

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責任編輯︰王明芳