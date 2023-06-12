【格價天王】家住洛杉磯加州讀大學 男生搭飛機返學年慳10萬租金

▲ 美國一名研究生，利用廉航往返加州及洛杉磯，一年慳返10萬租金。

日常生活如能有效格價，年中可以慳返唔少。美國有一位學生格價天王，因為數口精，利用便宜的機票由洛杉磯往返加州上學，一年竟可省下1.3萬美元（約港幣10萬）的租屋開支，認真聰明。這名研究生以網名「greateranglia」在美國論壇Reddit上分享他如何經過精密計算，慳到一大筆，甚有參考價值。

坐飛機上課慳租金

研究生「greateranglia」住在洛杉磯，去年獲得加州大學伯克利分校研究所取錄，攻讀為期8個月的工程碩士（MEng）課程。他指，若完成學業會再返回洛杉磯，在前僱主的公司繼續工作。

「greateranglia」指，目前他在洛杉磯的住處不用花錢，但加州伯克利校區附近的出租學生公寓卻是12個月的合約制，每月租金不包水電費最少都要1,600美元（約港幣1.3萬）。為免捱貴租，加上考慮到最終還是要回到洛杉磯工作，他不想花錢搬兩次家，最終決定繼續住在洛杉磯舊居，但乘坐飛機往返加州的大學上課。

對一般學生來說，頻繁地搭飛機上學似乎是天方夜譚，「greateranglia」卻利用機票的促銷活動，來完成這項「壯舉」。為確保每次都買到最便宜的機票，「greateranglia」會在學期開始前3、4個月，便提早預計好下學期最便宜的機票。

他的省錢妙招是善用阿拉斯加航空里程計劃（Alaska Mileage Plan）及西南航空里程積分（Southwest Rapid Rewards）計劃，買到低價機票。但若他買機票後因為促銷活動，出現更平的機票，他便會取消原有的機票，重新訂購超平的新機票以降低飛行成本。

改機位確保準時入課室

而他亦善用了自己身分享有的「免費改同日機位（same day flight change）」權利，通常他會先預訂上課日最便宜但時間較差的機票，然後等候機會改成同日較理想時間的航班。此外，他很多時會先行預訂每個上課日的機票，然後再於出發日期前不久才按需要取消，保證能以最廉價的機價又毫無意外地準時抵達課室。

雖然每次飛行都要花上4至5個小時，但他都沒缺席過課堂，更在今年5月順利畢業，被網民稱讚是非常自律的時間管理大師及格價天王。他的這般操作，一年來省下了1.3萬美元（約10萬港元）的租房開支。

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