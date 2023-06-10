【跨性別人士】變性嫁人10載感厭倦　33歲網紅盼變回男性娶妻生子

▲ 一名33歲網紅在變性嫁人10載感到厭倦，希望變回男性娶妻生子。

變性也可以「彈出彈入」？英國一名33歲網紅，約20歲時因性別認同障礙而決定接受手術「男跨女」，成為一名女性，之後更嫁為人婦。然而變性10年後他卻感到厭倦，於是努力改變外表及性格，希望可以重拾男性身分，娶妻生子。

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綜合外媒報道，現年33歲的Oli London出生時性別為男，大約20歲時開始出現性別認同障礙，希望成為女性，於是接受臉部女性化手術，後來更與一名男子結婚。然而婚後他卻再次質疑自己的性別認同，最終令婚姻關係破裂，在去年正式離婚。Oli受訪時表示︰

過去10年間我一直與男性約會，現在我已對他們感到厭倦，也許跟女性在一起會令我更快樂。

他之後選擇「逆轉變」（detransition），盼望重新以男性身分尋找妻子。為了吸引女性，Oli特意聘請一名「誘惑導師」，認為可以幫助他變得更有男子氣概。他透露︰「我跟她每周通一次電話，她會教我如何尋找對象，以及怎麼做才能讓她們愛上我。」

她正在訓練我變得更浪漫和有男子氣概，因為很多女性都以為我是同性戀，而我曾經是跨性別人士，這可能會讓她們對我失去興趣。

Oli現在會穿西裝，亦會健身和服用睾丸激素，希望可藉此成為一名紳士。他又指自己正嘗試改變性格，希望盡量不要表現得太黏人，「我喜歡一個人的時侯往往會變得有點太黏人，人們便會認為我太過癡迷。所以她（導師）教我保持距離，例如不時『消失』數天不回覆短信，這樣對方就會擔心並想念我」。

他表示自己目前正在尋找合適的伴侶，建立一個理想中的家庭。

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我想要安頓下來，和一位女性結婚生子，這就像我生命中缺失的一部分。我想娶一個好的妻子，然後和孩子一起住在一個有很多動物的農場裡。

根據芬威研究所（Fenway Institute ）及馬薩諸塞州總醫院（Massachusetts General Hospital）於2021年發表的一項研究，在17,151名曾經變性的人士中，約13%表示曾經停止變性；當中有82.5%表示，停止變性的原因為家庭壓力，以及找不到工作等外在因素。在一眾停止變性的人士中，只有2.4%跨性別人士是因為對自身性別認同感到「懷疑」而選擇停止。這種行為被外界稱為「後悔變性」（transition regret），但有跨性別倡導者就認為，這個詞彙有礙跨性別人士的性別認同，並引發反跨性別言論。

另外，亦有調查指出「逆轉換」的具體原因包括激素併發症、心理問題、歧視，以及他們意識到問題並非與他們的性別有關，而是性取向。

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責任編輯︰羅嘉欣