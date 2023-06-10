【健康危機】孕婦懷胎38周吃辣嗆到突嘔血　醫生警告一個動作足以致命

▲ 有孕婦懷胎38周時吃辣嗆到突嘔血。（iStock圖片，示意圖）

婦女在懷孕期要特別注意飲食，以免影響自己及胎兒健康。內地一名孕婦懷胎38周吃辣時嗆到，更突然嘔血，緊急送往醫院剖腹產，保住孩子性命，她最終亦沒有性命危險。不過，醫生警告孕婦慣常的一個動作足以致命。

綜合內地傳媒報道，浙江30歲的李女士（化名）愛吃辣，每餐無辣不歡，即使懷孕了仍繼續吃辣。早前李女吃了一口辣椒後被嗆到，不斷咳嗽。後來更突然大口吐血。家人見她止不到血大驚，連忙送她去醫院。

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李女送院後再次嘔血，她嘗試仰頭憋氣把血吞回去，可是隨即感到呼吸困難，令病情更嚴重。院方發現她5年前曾患肺結核，於是安排她轉至浙江省中西醫結合醫院，作進一步治療。該院考慮到母嬰健康，李女已足月滿38周，因此安排婦產科醫生為她進行緊急剖腹產手術，最終嬰兒平安出生。

憋血不咳出嚴重可致命

至於李女的情況尚未解決，經醫生檢查後發現她的肺裡有多個異常增粗的血管，甚至心臟的冠脈血管也參與肺內病灶的供血，這正是她嘔血的主要原因。由於李女的冠脈幾乎完全閉塞，手術稍有不慎，隨時可能發生心梗。幸手術順利，李女術後漸漸恢復。

浙江省中西醫結合醫院醫生提醒，李女想把血憋回去的行為非常危險，流進氣道的血若不咳出，幾秒鐘就能凝結成血塊，導致的氣道堵塞是非常致命的。他建議如果出現嘔血情況，應採取臥位姿勢，頭轉向一側，預防窒息。

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責任編輯︰羅嘉欣