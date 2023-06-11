【夫妻關係】港夫婦性生活不協調　老婆恨生仔︰見人大肚我心唔舒服

▲ 一對港夫婦性生活不協調，老婆恨生仔不果。（《寶寶大過天》劇照）

夫妻關係需靠雙方用心經營，單方面付出非長遠之計。一名港妻在社交平台指，與丈夫性生活不協調，她渴望懷孕生子，丈夫卻對房事提不起勁，令她大感無奈，又不知怎樣做。

該名港妻於「親子王討論區」以「見到人地大肚有bb 我心唔舒服」為題發帖，她表示看到朋友、同事懷孕，甚或街上的大肚婆，都覺得她們既幸運又幸福。而她形容自己的遭遇︰

我覺得自己好不幸，年紀愈來愈大，我好驚冇得生。

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丈夫寧打機 妻獨守空房

她與丈夫婚前曾問他生育意向，當時他表示無所謂，順其自然。雖然婚後丈夫待她很好，可是「唔想掂我」，晚上總是睇電視或打機至入睡，她只能獨守空房。她問過丈夫原因，他回應「覺得冇性問題，大家相處舒服就好好，唔使一定要小朋友」。

隨著年紀漸長，她擔心懷孕機會愈來愈低，直言「唔知自己仲生唔生到」。她與丈夫在別人眼中生活美滿，但她卻自覺不幸，經常情緒低落，也沒有自信。她直言︰

我明白呢段感情有問題，但係佢覺得冇問題……佢唔急我急，我年紀大。

網民︰生仔要雙方共識

不少網民留言安慰人妻，表示「唔好將『冇得生』=『不幸』」、「生仔一定要兩個有共識，否則害了下一代」、「同佢傾下你情況，年紀愈大生多壞處」。不過，網民認為男方似乎無意生小朋友，即使人妻生了也會變成假單親「到時仲慘」。

另有網民建議她尋找婚姻輔導，解決夫妻相處危機，甚至了解在性方面是否出現問題。不少媽媽認為「養兒一百歲長憂九十九」，是一輩子的責任，生仔要有計劃，單方面無法成事。

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責任編輯︰王明芳