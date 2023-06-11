【好心沒好報】老婦路邊摔倒好心攙扶 女大生反被指撞人法院咁判

▲ 老婦摔倒好心攙扶，女大生反被指撞人。

好心沒好報！内地一名女大學生早前見一名老婦摔倒在路邊，好心上前攙扶對方，並送院治療，豈料對方反咬：「是妳撞倒我」，老婦新抱也附和，最終報警處理近況曝光。

綜合内地媒體報道，該名女大生見一名老婦摔倒在路邊無人理會，故好心上前攙扶將她送院，還熱心墊了1000元人民幣醫藥費，豈料老婦

不僅沒道謝，還咬定是被女大生撞倒，老人的新抱也附和：「妳沒撞，為啥送老人上醫院？」

女大生最終報警處理，並錄下所有對話過程，警方事後從CCTV中，證明老婦說謊，還女大生清白。新抱心有不甘，女大生最終決定提告，交給法律處理。

法院經審理後，認為老婦年事已高，免除處罰，但新抱在作證過程中，扮演關鍵角色，對其處以10日拘留，並要求老婦一家，賠償女大生68000元人民幣精神損失費。女大生將該筆錢，全數捐給慈善機構。

事件曝光後引起網人熱議，大批網民稱，「好心沒好報」、「典型碰瓷」、「老人也應被罰」。

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責任編輯︰王明芳