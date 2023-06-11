【炎炎夏日】外傭怕熱著bra top短褲通屋走　港媽嬲老公狂𥄫：仲要身材幾好

▲ 有港媽認為外傭怕熱著bra top短褲通屋走不妥當。

夏天熱辣辣，衣著穿得涼爽些助消暑。不過，有港媽網上大呻外傭在家中工作穿bra top加短褲，大感不妥，老公更望到流口水，加上小朋友看到也不好，港媽表示「我真係接受唔到」！

外傭穿少布通屋走

該名港媽於7日（上周三）在「香港討論區」發帖，標題為「工人姐姐怕熱都唔應該係屋企著咁少布掛」，她提及明白夏天天氣熱，但真的接受不到工人姐姐因為天氣熱在屋企著到勁少布。

有時就咁著bra top加短褲走出嚟。仲要工人姐姐都算身材幾好。小朋友見到佢著咁少都唔係幾好啦！

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老公狂𥄫外傭

另一重點問題是老公狂𥄫外傭，港媽直言「最衰嘅係我老公望住佢著到咁少布喺屋企行嚟行去」，見到老公𥄫工人姐姐，港媽睇到眼火爆，「佢睇到流埋口水，我睇到好嬲呢！」

身為女僱主，港媽試過叫工人姐姐著多些衫，外傭沒有理會，表示怕熱，煮飯會熱死。

畀佢講到我好似好黑心，咁熱都要佢著多啲布，但我都只係想佢著件正正常常嘅短袖都好呀⋯⋯

網民獻計廚房裝風扇仔

有關帖文掀起網民熱議，有指問題不在工人姐姐身上，「係個咸佬」、「你老公一定睇得好開心」、「如果3個都狀態不變，有兩個人身份好快對調」。另有網民分享「我以前其中一工人夏天在家不戴bra」。 不少人教路要開冷氣，「非常簡單，開冷氣至15度」。

港媽留言表示屋企有開冷氣，但外傭依然著好少，「佢有短袖衫，但唔知點解佢成日都好鍾意著埋啲背心」，但可能廚房沒冷氣真的很熱。網民獻計，可以買把芭蕉扇風扇仔給外傭，一把不夠可以買幾把。另有指如果問題屬實，「換工人係唯一方法」。

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責任編輯︰王明芳