【賭王千金】何超儀豪花千萬救患病老公　罕談陳子聰健康狀況：身體好弱

▲ 何超儀透露老公陳子聰身體再次出現狀況。

由已故國際時尚大師「老佛爺」Karl Lagerfeld設計的THE KARL LAGERFELD MACAU昨日（6月10日）在澳門上葡京綜合度假村舉行慶祝典禮，何超儀當晚到場，並攜相機為家人拍照。

當中包括胞姐何超瓊、何超鳳、何超蕸，三房何超雲、何猷啟，以及四房的四太梁安琪、何猷亨、何超欣、何猷君與太太奚夢瑤亦有現身，再次粉碎何家不和傳聞。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

何超儀表示老公陳子聰本一起出席活動，可是因身體出現問題未能同行，並透露：「身體好弱，唔係冇嘢。佢有啲好棘嘅病，又唔係話一定會死，但真係好棘。」更揚言因忙於照顧老公以致「冇咗自己」。

患重病暴瘦60磅

何超儀與有「港版木村」之稱的陳子聰於2003年結婚，婚後幸福肥，由190cm型佬變成肥佬，體重急上升，當時他未達40歲已患上三高。

▲ 二人於2003年結婚，曾被外界不看好。（IG圖片）

直到2016年陳子聰疑患肝腸病暴瘦60磅，腹部鼓脹，有傳更因此而患上心臟病及肝病，加上常喝酒及吃牛扒，故尿酸過高引致腳痛。

當時不少圈中好友徐濠縈、杜如風、尹子維及蘇永康等曾到港安醫院探望，但封口不提陳子聰病情。

豪花千萬醫藥費

熱衷電影及努力發展演藝事業的何超儀，隨即放下工作，全天候照顧陳子聰，更豪花千萬醫藥費及聘請24小時看護，還租住頂樓豪宅為讓老公有更好的環境養病。當年結婚曾被外界不看好，如今患難見真情，令二人感情變得更深厚。

獲何超儀悉心照顧後，陳子聰身體一度好起來並重投工作，成為何超儀投資電影的監製。

▲ （IG圖片）

何超儀日前在IG貼出兩夫婦合照，感觸留言：

Moments at North Italy’s Vinyard, wishing to continue our infinite days together ❤️

#Udine 在北意大利的Vinyard的時刻，希望我們繼續一起度過無限的日子。

早前何超儀因「個人嚴重事件」缺席《夏威夷電影節》頒獎禮，當時在預錄影片中現身，已見其面容憔悴。

她更開感謝老公陳子聰一直以來陪伴，如今陳子聰身體再次出現狀況，情況令人憂心。

最新影片推介：

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R