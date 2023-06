【賭王千金】何超儀豪花千萬救患病老公　罕談陳子聰健康狀況：身體好弱

由已故國際時尚大師「老佛爺」Karl Lagerfeld設計的THE KARL LAGERFELD MACAU昨日(6月10日)在澳門上葡京綜合度假村舉行慶祝典禮,何超儀當晚到場,並攜相機為家人拍照。

當中包括胞姐何超瓊、何超鳳、何超蕸,三房何超雲、何猷啟,以及四房的四太梁安琪、何猷亨、何超欣、何猷君與太太奚夢瑤亦有現身,再次粉碎何家不和傳聞。

何超儀表示老公陳子聰本一起出席活動,可是因身體出現問題未能同行,並透露:「身體好弱,唔係冇嘢。佢有啲好棘嘅病,又唔係話一定會死,但真係好棘。」更揚言因忙於照顧老公以致「冇咗自己」。

患重病暴瘦60磅

何超儀與有「港版木村」之稱的陳子聰於2003年結婚,婚後幸福肥,由190cm型佬變成肥佬,體重急上升,當時他未達40歲已患上三高。

▲ 二人於2003年結婚,曾被外界不看好。(IG圖片)

直到2016年陳子聰疑患肝腸病暴瘦60磅,腹部鼓脹,有傳更因此而患上心臟病及肝病,加上常喝酒及吃牛扒,故尿酸過高引致腳痛。

當時不少圈中好友徐濠縈、杜如風、尹子維及蘇永康等曾到港安醫院探望,但封口不提陳子聰病情。

豪花千萬醫藥費

熱衷電影及努力發展演藝事業的何超儀,隨即放下工作,全天候照顧陳子聰,更豪花千萬醫藥費及聘請24小時看護,還租住頂樓豪宅為讓老公有更好的環境養病。當年結婚曾被外界不看好,如今患難見真情,令二人感情變得更深厚。

獲何超儀悉心照顧後,陳子聰身體一度好起來並重投工作,成為何超儀投資電影的監製。

▲ (IG圖片)

何超儀日前在IG貼出兩夫婦合照,感觸留言:

Moments at North Italy’s Vinyard, wishing to continue our infinite days together ❤️

#Udine

在北意大利的Vinyard的時刻,希望我們繼續一起度過無限的日子。