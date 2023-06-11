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【生命鬥士】移民港媽患乳腺癌4期擴散全身　夫辭職陪伴照顧幼兒盼眾籌度難關

健康 11:04 2023/06/11

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移民港媽患乳腺癌4期擴散全身，夫辭職陪伴照顧幼兒盼眾籌度難關。

一名移民加拿大的港媽Kelly於今年3月確診乳腺癌4期，癌細胞擴散至身體多個器官，腫瘤更壓迫腦幹，需接受手術及電療化療。為了患癌的妻子和年幼的兒子，丈夫不得不辭掉工作，面對生活上的開支，感到心力交瘁，希望有心人支持眾籌，助度過難關。

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加拿大萬錦市議員Ritch Lau日前發起為一對香港移民夫婦發起GoFundMe籌款，指現年38歲的Kelly和丈夫陳嘉浩在去年成功懷孕，誕下兒子Casper，迎來歡天喜地的新生活。 可惜今年3月，Kelly因持續嘔吐和頭痛緊急入院，經過醫生初步診斷後發現腦內有一個惡性腫瘤，且不斷流血並壓迫著腦幹。經進一步檢查，最終診斷為原發性乳腺癌，癌細胞轉移到她的大腦，並擴散至骨骼、淋巴結、肺和肝臟。

Kelly隨後接受了手術，出現了噁心、嘔吐和頭暈等症狀，更在頭部留下了11厘米的疤痕，影響身體部分活動能力。現時，她面臨多種癌症治療，包括放射治療和化療。

除了健康問題，Kelly還背負著過去悲劇的重擔。 她在沒有母親的情況下長大，這段經歷令她下定決心必須排除萬難陪伴兒子成長。 現在，她不僅要為自己的生命而戰，還要確保兒子不會再承受她曾經歷過的心痛。

面對翻天覆地的變化，丈夫嘉浩不得不辭掉工作，照顧臥病在床的Kelly，以及仍在褓襁中的兒子，難免感到前路茫茫及心力交瘁。

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當地議員Ritch Lau呼籲有心人幫助和捐款，減輕Kelly和嘉浩現在面臨的困境及經濟負擔，以應付生活基本需要及兒子的日常開支。

無論金額多少，您們的善款將對Kelly的生活產生切實和直接的影響。 另外除了經濟支持，您們的鼓勵、祈禱和積極的想法將為Kelly、嘉浩和他們的家人帶來不可估量的力量。

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責任編輯︰羅嘉欣

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