【台灣第一名模】林志玲驚爆退出娛樂圈　堅拒復出：永遠是大家心中的志玲姐姐

▲ 林志玲宣布永遠退出娛樂圈。

48歲、有「台灣第一名模」之稱的林志玲於2019年與EXILE成員AKIRA結婚，去年除夕以高齡誕下一子，一家三口幸福美滿。榮升為人母兼人妻後鮮有公開露面，近日驚爆永遠退出娛樂圈，消息震驚中港台。

▲ 林志玲於2019年與EXILE成員AKIRA結婚。

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思想受兒子改變

林志玲最近接受著名主持兼好友蔡康永《眾聲 The Echo of Life》專訪，除大談當母親後的感受，還分享多年來在演藝圈的點滴。

她表示兒子性格外向、充滿好奇心，每天跟愛子一起從頭學習。她把自己歸零，以孩子的觀點看事物，直言愛子讓她打破了過去「人生好像就這樣了」的盲點。

▲ 林志玲接受蔡康永主持的《眾聲 The Echo of Life》專訪。

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堅決不復出

蔡康永問到將來兒子長大後會否回到演藝圈，她堅定搖頭表示：「他大到一個程度不需要我了，你想會是幾歲？然後我現在幾歲？你去加一加，你就知道這個答案了。」

蔡康永覺得最多15年之久，不過林志玲就認為自己將是長滿白髮的志玲姐姐：「我希望永遠是大家心中的志玲姐姐，我希望以後我白髮，大家還是記得黑髮的我，和有溫暖度、帶著微笑的我。」

雖然退出幕前，但向來熱衷慈善的她將繼續在此方面出力。不過跟「美麗」相關的活動就會婉拒，她說：「因為你不需要把自己再放在一個平台上，讓大家來做一個比較。」

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