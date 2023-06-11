【橡皮鴨二重暢】近5千隻橡皮鴨快閃天壇大佛　首批1千隻昂坪360獨有橡皮鴨義賣行善

▲ 360義工隊與鄰舍輔導會的義工們，合力完成是次橡皮鴨快閃天壇大佛活動。

橡皮鴨驚喜閃現大嶼山天壇大佛！近5千隻橡皮鴨日前現身大嶼山天壇大佛，在大佛前的長長石階排隊列陣與大佛合照，場面十分壯觀！

是次橡皮鴨快閃天壇大佛活動由昂坪360義工隊發起，與慈善機構鄰舍輔導會共40多位義工共同完成，傳遞橡皮鴨友愛大同的正面訊息予社會各界。

一眾義工合力將近5千隻橡皮鴨排列在全球最高的戶外青銅坐佛天壇大佛下的268級石階，然後並與大佛合照。

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為基層送暖

近5千隻昂坪360獨有的橡皮鴨將登陸昂坪市集，準備參與6月13日至9月3日舉辦的《橡皮鴨二重暢》遊昂坪360活動，與公眾見面。

賓客更可於6月12日起，於昂坪市集「香港有愛」商店以優惠價50元，購買首批1千隻昂坪360獨家發售的橡皮鴨，收益將全數捐予鄰舍輔導會，為基層家庭送上關愛。

《橡皮鴨二重暢》遊昂坪360活動結束後，昂坪360會檢查所有曾展出的橡皮鴨，並為狀態良好的橡皮鴨清潔，再安排轉送鄰舍輔導會的受惠人士或再用作義賣用途。

更多有關《橡皮鴨二重暢》遊昂坪360的活動詳情，請密切留意官方公告。

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