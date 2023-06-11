【兩性關係】女友分手要脅買$4.6萬CHANEL袋　男生睇清一個人：無話可說

▲ 台灣有女生迫男友買名牌袋，嚷著不買就分手。

男女拍拖，再走到結婚，有類近的價值觀很重要，台灣有女生對於名牌金錢觀的執著，催毀一段感情，男友在網上大呻女友以分手去要脅迫買CHANEL袋，男方多次問及是否不買就分手，結果女方堅持，最終分手收場。

該名男生於5日（上周一）在「匿名公社」發帖，求問網民「女生真的都喜歡名牌包嗎？」，他大呻女朋友一直吵著要他買一個CHANEL名牌袋，卻演變成要脅「不買就分手」。事主分享了2人的對話，起初女友口甜舌滑向男友撒嬌，「親愛的，我好喜歡這個香奈兒的包耶」，男友問手袋要幾錢，知道價錢後直言太貴，但女友不放棄，依然想男友買給她，女友表示：

差不多要18萬左右（約4.6萬港元），這樣我背出門也比較有面子！

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女友要脅不買名牌就分手

事主問女友可否改買普通些的手袋，嘗試遊說不用買名牌，「有些普通的包也很好看啊」，不一定要名牌才有面子。怎料，女友出「大招」，死心不息地說「你不買給我，我就要分手！」

男友聽到之後難以置信，向女友確認「你為了我不買名牌包給你就要分手？」，女友此時斬釘截鐵說：「對！」

男友嘗試解釋不是不買手袋，只是價錢太昂貴，直言18萬台幣對他來講，真的太多了，沒有那麼多的錢可以買。女友沒有理解，堅決回應男友「那好吧，那我們就分手吧」，男友無言，感嘆一個名牌袋看清一個人。

既然你堅持分手，我無話可說，就分吧！一個名牌包就看清楚一個人的價值觀是否跟你一樣！

網民支持早走早著

事主跟女友分手收場，網民紛紛支持，早走早著不用留戀，留言包括「有夠拜金，分的好」、「以後也養不起，現在就放生了吧」、「證明她只是要錢不是愛你」、「分手吧，愛慕虛榮而已」等等 。又有男網民身同感受，分享類似愛情經歷，之前遇過不買黃金就分手的女友， 就是不買給她，建議趕快離開這樣無止境要求的女人。

另一方面，有網民指近年不少女生愛名牌，有感是受女星影響，明明自己要背的包自己買就好了，卻偏偏要男友或老公買。「女生捨不得花她自己的錢，強迫男生買奢侈品給她們！有些女藝人會說老公或男朋友買奢侈品送給她們，不買就代表不愛她們，應該很多女生看到學壞」。

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責任編輯︰王明芳