  • 31°C
香港時間 : 2023611日 (週日) 14:28
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 香港小姐2023 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【兩性關係】女友分手要脅買$4.6萬CHANEL袋　男生睇清一個人：無話可說

親子 13:08 2023/06/11

分享：

分享：

熱門 香港小姐2023 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong

台灣有女生迫男友買名牌袋，嚷著不買就分手。

男女拍拖，再走到結婚，有類近的價值觀很重要，台灣有女生對於名牌金錢觀的執著，催毀一段感情，男友在網上大呻女友以分手去要脅迫買CHANEL袋，男方多次問及是否不買就分手，結果女方堅持，最終分手收場。

該名男生於5日（上周一）在「匿名公社」發帖，求問網民「女生真的都喜歡名牌包嗎？」，他大呻女朋友一直吵著要他買一個CHANEL名牌袋，卻演變成要脅「不買就分手」。事主分享了2人的對話，起初女友口甜舌滑向男友撒嬌，「親愛的，我好喜歡這個香奈兒的包耶」，男友問手袋要幾錢，知道價錢後直言太貴，但女友不放棄，依然想男友買給她，女友表示：

差不多要18萬左右（約4.6萬港元），這樣我背出門也比較有面子！

最新影片：

湊得輕鬆啲
【湊得輕鬆啲】港產陀飛輪大王冀女兒繼承鐘錶工匠精神　讀最貴私校學好普通話

女友要脅不買名牌就分手

事主問女友可否改買普通些的手袋，嘗試遊說不用買名牌，「有些普通的包也很好看啊」，不一定要名牌才有面子。怎料，女友出「大招」，死心不息地說「你不買給我，我就要分手！」

男友聽到之後難以置信，向女友確認「你為了我不買名牌包給你就要分手？」，女友此時斬釘截鐵說：「對！」

男友嘗試解釋不是不買手袋，只是價錢太昂貴，直言18萬台幣對他來講，真的太多了，沒有那麼多的錢可以買。女友沒有理解，堅決回應男友「那好吧，那我們就分手吧」，男友無言，感嘆一個名牌袋看清一個人。

既然你堅持分手，我無話可說，就分吧！一個名牌包就看清楚一個人的價值觀是否跟你一樣！

網民支持早走早著

事主跟女友分手收場，網民紛紛支持，早走早著不用留戀，留言包括「有夠拜金，分的好」、「以後也養不起，現在就放生了吧」、「證明她只是要錢不是愛你」、「分手吧，愛慕虛榮而已」等等 。又有男網民身同感受，分享類似愛情經歷，之前遇過不買黃金就分手的女友， 就是不買給她，建議趕快離開這樣無止境要求的女人。

另一方面，有網民指近年不少女生愛名牌，有感是受女星影響，明明自己要背的包自己買就好了，卻偏偏要男友或老公買。「女生捨不得花她自己的錢，強迫男生買奢侈品給她們！有些女藝人會說老公或男朋友買奢侈品送給她們，不買就代表不愛她們，應該很多女生看到學壞」。

小學名校試題免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

教育升學資訊盡在「Band1學堂」：https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳

相關文章

【兩性關係】女友要求儲結婚基金 男子月匯5000元10年後驚悉對方已婚
11:45 2023/05/30
【兩性關係】女友要求儲結婚基金 男子月匯5000元10年後驚悉對方已婚
【明星育兒】小S一個帆布袋用15年 教育女兒不追逐名牌4句金錢觀獲讚
12:32 2023/05/18
【明星育兒】小S一個帆布袋用15年 教育女兒不追逐名牌4句金錢觀獲讚
【爸爸禮物】晒爸爸送500元「名牌」袋被嘲反擊　女生成手袋品牌模特兒
10:40 2023/03/05
【爸爸禮物】晒爸爸送500元「名牌」袋被嘲反擊　女生成手袋品牌模特兒

你可能感興趣

【兩性關係】女友要求儲結婚基金 男子月匯5000元10年後驚悉對方已婚
11:45 2023/05/30
【兩性關係】女友要求儲結婚基金 男子月匯5000元10年後驚悉對方已婚
【明星育兒】小S一個帆布袋用15年 教育女兒不追逐名牌4句金錢觀獲讚
12:32 2023/05/18
【明星育兒】小S一個帆布袋用15年 教育女兒不追逐名牌4句金錢觀獲讚
【爸爸禮物】晒爸爸送500元「名牌」袋被嘲反擊　女生成手袋品牌模特兒
10:40 2023/03/05
【爸爸禮物】晒爸爸送500元「名牌」袋被嘲反擊　女生成手袋品牌模特兒
兩性關係 愛情 拍拖 分手 網絡熱話 手袋 Chanel 台灣

最高瀏覽

【恐怖意外】度假海灘突遇鯊魚襲擊　23歲男子慘遭活活咬死
15:43 2023/06/10
【恐怖意外】度假海灘突遇鯊魚襲擊　23歲男子慘遭活活咬死
【突發】公主道可疑車輛撞向警車　消息指警方開槍制止暫無人受傷
13:49 2023/06/10
【突發】公主道可疑車輛撞向警車　消息指警方開槍制止暫無人受傷
【味之天使】李思捷舊愛「春卷」轉型做KOL　王寶葆因家族遺傳脫髮而剷青
13:03 2023/06/10
【味之天使】李思捷舊愛「春卷」轉型做KOL　王寶葆因家族遺傳脫髮而剷青