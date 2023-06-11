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【珍惜生命】西灣河六旬漢疑因病厭世自縊　當場不治

社會 12:08 2023/06/11

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熱門 香港小姐2023 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong

西灣河六旬漢疑因病厭世自縊，當場不治。（資料圖片）

柴灣有人自縊不治。今早（11日）8時26分警方接獲西灣河興東邨興豐樓一名女子報案，指其62歲林姓丈夫留下遺書並離家。

警方經調查後，於上述後樓梯發現事主自縊，當場證實不治；其後在現場檢走一張圓櫈及一部手機，初步相信死者因長期患病而厭世自殺，死者死因有待驗屍確定。

防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

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責任編輯：陳麗娜

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