【死裡逃生】哥倫比亞飛機墜亞馬遜雨林　4童被困40天奇蹟生還獲救

▲ 哥倫比亞飛機墜亞馬遜雨林，4童被困40天奇蹟生還獲救。

哥倫比亞一架塞斯納206私人飛機5月1日乘載7人起飛，惟飛行途中引擎故障，墜毀亞馬遜雨林，機上3名成人死亡、4名兒童下落不明。不過，日前終於傳來好消息，軍方人員找到4名兒童，並證實他們全部生還。

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該架飛機於上月1日起飛，數分鐘後引擎出現問題，機師曾發出求救訊號，其後墜毀亞馬遜雨林。救援人員花費兩星期找到飛機殘骸，並於機上發現3名成年人的遺體，分別是4名兒童的母親、機師、及導遊，惟當時未見4名兒童的身影。

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救援人員一直尋找4人的下落，其後在叢林中找到他們用過的物品，包括尿片、食過的水果等，亦發現一個用樹枝搭建的臨時避難所。所幸經過40日的搜救，救援人員隊終於在當地時間10日找到4名兒童，他們的年齡分別為1歲、4歲、9歲、13歲，當時仍保持清醒，救援人員向他們餵飲料，並將其送院治理。

哥倫比亞總統佩特羅（Gustavo Petro）亦在社交媒體公布消息，並表示4名兒童的身體虛弱，已接受醫療評估和治療，他又感謝軍方的努力，形容是舉國歡騰的一天。

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責任編輯︰羅嘉欣