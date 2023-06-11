王丹妮獲微博電影之夜 「年度進取演員 」　Louise野生捕獲周潤發：演藝路上的目標

王丹妮（Louise）入影壇短短數年，成績有目共睹，在6月10日晚，Louise再下一城，於蘇州昆山舉行的「2023微博電影之夜」獲年度進取演員殊榮，而她更任當晚盛會的開場表演嘉賓，載歌載舞演唱歌曲，表現相當精彩，成這晚盛事焦點之一。

Louise亦感恩在頒獎禮上跟眾電影人聚首一堂，更野生捕獲偶像周潤發，成功集郵。

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由2016年開始舉辦的微博電影之夜，被視為內地影壇矚目盛事，這晚過百位華語影壇的電影人及演員聚首，見證各個電影獎項誕生，Louise在這屆頒獎禮就獲得年度進取演員。

憑首部擔綱作品《梅艷芳》一鳴驚人的Louise已斬獲多個電影榮譽，今次再獲內地影圈及觀眾肯定，她感到非常開心。

承諾繼續努力

身穿黑色吊帶裙踏上頒獎台的Louise，就感謝大會頒獎，而當主持人問到Louise，請她用名字中的一個字，解釋「進取」的含義及對未來演員之路的期許，Louise就發揮急才回答「『單』槍匹馬勇往直前，永遠熱忱，永遠堅定。以後會繼續努力，希望有更多好的作品送給大家。」

除Louise外，同獲年度進取演員的，還有內地演員陳飛宇、周也和張雪迎。

Louise這晚盛會表現相當搶眼，在較早時間，頒獎禮之前的紅地氈，Louise就以一身紫紅色露肩低胸長裙亮相，非常明艷照人。其後，她換上另一套翠綠色晚裝，以表演嘉賓身分參與盛會的開場節目。

唱《如果·愛》經典歌曲

Louise聯同內地歌手劉宇、賀峻霖（時代少年團成員），以及中央電視台著名主持人藍羽和尼格買提，演唱電影《如果·愛》中的經典歌曲《人生·蒙太奇》。

節目中Louise邊唱跳邊演戲，飾演一位上海復古時尚的電影演員，並在舞台上表演電影拍攝情境，展現演員在片場的專業和信念，寓意電影人帶著共同的夢想在光影舞台上燃情匯聚。

表演過程中，Louise更跟坐在台下，《如果·愛》的導演陳可辛作互動，兩代的香港電影人頃刻連繫起來。精彩的開幕演出獲得全場掌聲，Louise就透露事前跟老師上了幾堂唱歌課練習，為最終順利演出感到相當高興。

成巧捕獲發哥

提到今次參加這個盛會，Louise表示：「好開心同榮幸能夠參與今次盛事同時擔任表演嘉賓，因為時間緊迫，只有兩天時間學習舞蹈，所以自己都不斷努力練習希望做到最好。今次和其他歌手及Dancer一起載歌載舞，是一次非常難忘和新鮮的體驗。」

Louise在後台更巧遇周潤發、導演潘耀明及金像美術指導文念中，4位香港電影人難得頒獎禮上碰面：「這晚見到好多位自己喜歡和仰慕的導演和演員們，感恩能身在其中。另外，好開心可以和明哥（潘耀明），發哥，文念中先生再次相遇並合照。之前已認識3位，發哥一直是我演藝路上的目標，而我之前就跟明哥合作過，在香港剛見完面，想不到會在蘇州昆山再見。」

▲ （左起）潘耀明、王丹妮、周潤發。

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