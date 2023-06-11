【自私乘客】乘客心臟不適飛機需延誤 男子不滿大鬧機艙終被拒載

▲ 乘客心臟不適飛機需延誤 ，男子不滿大鬧機艙終被拒載。（影片截圖）

搭飛機遇航班因救人延誤需互相包容！但內地一名男子卻不滿航班需救一名心臟不適的乘客延誤，而大鬧機艙。最后被其他乘客齊罵「滾下去」。

影片推介：

綜合内地媒體報道，事發於本月8日晚間，一架從廣州飛往上海虹橋的航班，原定21時40分起飛，因天氣原因延誤至凌晨0時08分起飛。在飛機順利推出跑道準備起飛時，又因一名乘客心臟不適需下機。

出於對乘客安全的考慮，機長決定將飛機開回登機口，讓不適的乘客安全下機。由於天氣及突發事故，耽誤太多時間，導致該班機延誤，無法在虹橋機場關閉前抵達，只能選擇改落上海浦東機場。

就在機上乘客默默等待下一次起飛時，一名男子突在飛機大吵大鬧。有知情人士稱，該男子因不滿降落機場從上海虹橋機場改到浦東機場，也有人稱是男子想從經濟艙換到商務艙。

面對該名男乘客無理取鬧，機組人員最終報警處理，請警員把人帶下飛機，未被拘留，自行進行改簽，最終在同機乘客叫好聲中，結束這場鬧劇，該航班於凌晨1點50分起飛。

事件引起網民熱議，有網民直斥該名男乘客自私；有網民認為，無論如何，都不應該在飛機上鬧事，況且這還涉及到人命。

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責任編輯︰羅嘉欣