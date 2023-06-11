【精神健康】陳友凱：公院精神科醫生不足　有重症病患或未被發現

▲ 港大精神醫學系講座教授陳友凱（左）。（資料圖片）

本港醫患比例失衡，精神科醫生不足400人，惟每名醫生平均要處理761名病人。港大精神醫學系講座教授陳友凱表示，大量病人求醫，醫生每次診症時長往往只有數分鐘，未必能準確掌握病情，或會「走漏」嚴重個案。

荷里活廣場謀殺案疑犯有精神病紀錄，令人關注社會支援精神科病患是否足夠。身兼精神健康委員會委員的港大精神醫學系講座教授陳友凱今日（11日）接受電視節目訪問時指，醫生每次診症時間短，病人或未能準確交代病徵，醫生或未能掌握病情，以致重症未獲及時發現。

有時如果患者有病徵時，他未必自己能夠說給你聽。如果他開始覺得不想生存或者開始想自殺，這些很敏感。在一個很匆忙的門診中，往往其實病人自己也不會覺得適合將這些話題帶出來。

陳稱以往護士及社工等會跟進病人病情，或有利部分病人，但認為未能根治問題，長遠要增加精神科醫生培訓配額。他建議擴大公私營合作，在推動基層醫療下，家庭醫生亦可協助處理輕症個宗。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳麗娜