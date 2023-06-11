【影帝外父】葉童率先爆料梁家輝榮升做外父　大女梁穎晨與拍拖8年男友結婚

▲ 梁家輝榮升做外父，恭喜！

影帝梁家輝近日忙於為新片《我愛你！》宣傳，昨日（6月10日）與戲中拍檔葉童現身上海電影節作宣傳，二人在紅地氈上大擺心心甫士，可見梁家輝心情大靚。

原來梁家有喜事，今天（6月11日）榮升為新外父！

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梁家輝做外父

梁家輝因要趕及出席大女梁穎晨（Chloe）的婚禮，故缺席今天的新片宣傳。

當時外界未知梁家輝榮升外父的喜訊，葉童難掩喜悅，興奮向傳媒率先爆料：「我的『老伴兒』梁家輝今日之所以缺席，其實是因為今天是他大女兒（穎晨）婚禮。」

及後網上才流出Chloe婚禮的照片。從相中可見，梁家輝以T恤配西裝造型現身，smart casual造型減齡至少10歲。有型新外父跟女兒及女婿合照，畫面非常溫馨。

▲ 梁家輝榮升為外父。（IG圖片）

兩女認不出爸爸

梁家輝與雙胞胎女兒關係要好，跟太太結婚多年恩愛如昔，是圈中模範好爸爸、好老公。

不過，他曾在內地綜藝節目中透露，以前為了工作上拼搏而忽略了家庭，努力工作令梁家輝試過3年沒有回家，兩位女兒更不認得爸爸。

▲ 一家四口關係融洽。

辛苦工作過後，梁家輝終於有時間回家，卻換來女兒的一句：「為甚麼這個叔叔聲音是那麼熟悉，但是我們從來沒見過他？」眼見女兒當時抱著工人的腿在背後偷看着自己，身為爸爸的梁家輝坦言感到十分難過。

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息影照顧家庭

其後決定息影全職照顧女兒，彌補錯過的親子時光。梁家輝曾有段時間全面停工湊女，到女兒長大了，三父女相處如朋友般。

梁家輝最自豪是女兒對他沒有事會隱瞞：「女兒到加拿大讀書時，何時飲第一杯酒，吸第一煙，和甚麼人約會，我全都知，亦會給回家長的意見，我對此很光榮，因為這非傳統的父女關係。」

他從不強求女兒將來要成為總統或大律師，「只要讀好書，做一個好人已足夠，以後人生路怎走，便是看父母小時候如何引領子女，你對子女有信心，他們才會信任你。」

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