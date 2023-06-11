【聲夢傳奇】姚焯菲曾抗拒往紐西蘭讀書　17歲Chantel暫不想拍拖：唔好搞我

▲ 姚焯菲接受《星光背後》主持梁泰來訪問。

2020年14歲參加首屆《聲夢傳奇》拿下亞軍的姚焯菲（Chantel），今年一遠赴紐西蘭升學，趁休假返港推出第四首個人作品《小出走》。

今年9月才17歲的Chantel，於離港前接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪。節目中，出身富裕家庭，有一妹妹的Chantel談及成長背景。

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曾幻想當演員

她坦承，兒時曾幻想當演員，但母親自小管教極嚴，一直反對她發明星夢，而爸爸較任由女兒發展，支持參戰《星夢》，純希望為女兒增加人生經驗，全家人都沒想過她能成名殺入三甲。

Chantel直言：「我無學過唱歌，比賽零經驗，面試時已心知Gigi（炎明熹）一定是冠軍，Gigi好得意，總是唔出聲，但一開口唱歌，就好犀利全場都震驚。我是只於比賽過程慢慢進步，多謝JW老師等多位導師指導我，亦多跌入過危險區，才了解人生總不會順利。」

原本抗議往紐西蘭



兩年前，15歲孖住戰友炎明熹一起出歌橫掃新人獎，名利在望卻毅然離港升學，Chantel坦承最初曾極反對父母的決定，她說：「一開始是有擔心，好地地無需要走，最初更反對去紐西蘭，會不開心、會嘈架！」

她續稱：「因為之前不認識紐西蘭，以為只有一片草地及好多羊，羊可能多過人，會好悶好唔鍾意！但父母帶了我去一次，才知是城巿才安心才開始計劃。」

平衡學業事業

對於過往有不少藝人歌手離開娛圈再回來要面對人走茶涼的現實，Chantel說：「最初都有擔心，但現在時代科技不同，在那邊我鍾意開live就開live，何時想出po就出po，我兩個月又返來一次，在那邊可以專心讀書，放假又專心做歌，是可以平衡到，最重要這次回來我真心覺得自己成長及獨立了，這才是最大得著。」



Chantel指，自己與公司及父母已有5年計劃，及至21歲於紐西蘭唸完大學期間，每逢長假期也會回港出歌。至於身在紐西蘭「無王管」，父母有否嚴禁她拍拖？那邊有沒有追求者？16歲的她一臉認真說：「我讀女校住女生宿舍，朋友全是女仔。父母亦知我大個女，沒有怎提點。」

暫不打不算拍拖

至於她的理想男友條件，Chantel說：「專一最重要，其次是有禮貌及性格要謙虛，我遇過亦最唔鍾意那些自大，自以為有錢就不斷炫耀的男仔，就算他幾好樣都唔鍾意！」

少女情懷總是詩，問Chantel恨唔恨有拖拍，她再堅定的說：「其實沒所謂，但現在的我很想自己一個人，真係唔好搞我！因為我好想專心做我要做的事，好想專心讀書，亦好想專心工作，而家就算有一個男仔來，我都會說拜拜！No！」

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