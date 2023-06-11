【鵲巢鳩佔】無業家姐及男友借宿半年　好心細佬遭趕出門：層樓係我買

▲ 台灣有名無業家姐帶男友向弟弟借宿，半年後竟然趕細佬出門。

兄弟姊妹手足互相幫忙是人之常情，可是有時好心只換來絕情。台灣一男子在網上大呻收留了無業家姐及其男友暫住，怎料一住就住了半年，更將單位變成垃圾屋，最離譜是有日家姐將細佬趕出門，間屋被霸佔，弟弟簡直是「捉隻老鼠入米缸」！

無業家姐及男友借宿

一名台灣網民近日在facebook群組「匿名公社」發帖，以「我實在受不了我姐跟她男友了！」為題發文，他講述家姐的惡行。樓主自己有買一間舊公寓，由於家姐跟她男友都沒有工作，所以說要搬來跟樓主住。弟弟出於好心應承，

她之前跟男友住外面，沒錢可繳房租，所以我就說好，因我想說應該暫時沒工作，他們會慢慢的去找工作。

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樓主想不到一句回應變成這樣，「這句好竟然是我的惡夢開始」。家姐跟她男友已經半年沒工作了，一直白食白住，「都吃我的花我的用我的」。

亂丟衛生棉勁尷尬

加上，他大呻家姐的衛生習慣極差，吃完的東西包括碗筷都不會收，通通都放在桌上，地上髒了也不會清掃，還有更誇張的是，女生月經用的衛生棉，家姐丟到垃圾桶時，不會反過來丟或用廁紙包起來，而是正面的丟掉，弟弟見到大感尷尬，已跟她說了很多次了，衛生習慣要好一點，不要這樣，可是家姐沒理會，將居所變成垃圾屋。

樓主提及前幾天認受不了，跟家姐說拜託她趕快去找工作，沒想到她竟然生氣，大吵一架，最離譜霸佔間屋。

把我趕出家門，那是我買的家，我自己的家，她竟然趕我出門，會不會太過分了！

網民：請神容易送神難

樓主今次好心做壞事，簡直是「捉隻老鼠入米缸」，網友同情他的遭遇，「請神容易，送神難啊！當初就不應該答應讓他們住進來的」、「對著這個姐姐也是心累，她那麼無情把你趕出來，你就要使出強硬的做法」、「你為何要搬出去，趁她們不在家，換鎖啊」，網民教路及支持要狠心趕家姐及其男友走。

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責任編輯︰王明芳