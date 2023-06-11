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【食用安全】韓國餐廳回收「口水尾」小菜再奉客　吃剩材料煮泡菜湯辯稱：煮過沒關係

食用安全 15:01 2023/06/11

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韓國餐廳回收「口水尾」小菜再奉客。

外出用膳除了注重食物味道，衛生情況同樣重要。南韓釜山有餐廳被揭發回收客人吃剩的小菜，然後重新上桌奉客，甚至用吃剩的泡菜煮泡菜湯，更辯稱「煮過沒關係」。

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根據當地傳媒報道，釜山市特別司法警察科早前偽裝成客人前往多間韓式料理餐廳，調查店方會否回收剩菜重用。執法人員將吃過的魚板、泡菜剪成特殊形狀，以作為標記，然後到餐廳廚房突擊檢查。

結果發現，部分餐廳會把剩菜單獨盛載在容器內，然後重新奉客，亦有餐廳回收吃剩的泡菜，重新煮成泡菜湯，被執法人員發現後，竟辯稱「泡菜湯煮過沒有關係」。

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報道指，是次調查的225間餐廳中，有11間違規，當中8間涉及回收剩菜重用，2間餐廳將中國進口的食材重新貼標，偽裝成當地生產，另有1間餐廳被揭發未進行營業登記。

根據南韓《食品衛生法》，重新使用剩菜可被判處3年以下有期徒刑或3000萬韓元罰款（約18萬港元）。

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責任編輯︰羅嘉欣

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