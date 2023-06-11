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【橡皮鴨】近5,000黃鴨現身天壇大佛　首千隻義賣助基層

社會 14:47 2023/06/11

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熱門 香港小姐2023 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong

（昂坪360提供）

近日黃色橡皮鴨相隔10年再維港，大嶼山天壇大佛日前在義工安排下，近5,000隻橡皮鴨排列在大嶼山天壇大佛下的石階，場面十分壯觀。

  • 360義工隊與鄰舍輔導會的義工們，合力完成是次橡皮鴨快閃天壇大佛活動。（昂坪360提供）
  • （昂坪360提供）
  • （昂坪360提供）

是次橡皮鴨快閃天壇大佛活動由昂坪360義工隊發起，與慈善機構鄰舍輔導會共40多位義工共同完成，傳遞橡皮鴨友愛大同的正面訊息予社會各界。義工們合力將近5,000隻橡皮鴨排列在全球最高的戶外青銅坐佛天壇大佛下的268級石階，與大佛合照。

6月13日至9月3日期間，近5,000隻橡皮鴨將出現在昂坪市集舉行的《橡皮鴨二重暢》遊昂坪360活動。市民可於6月12日起，在昂坪市集「香港有愛」商店以50港元，購買首批1,000隻昂坪360發售的橡皮鴨，收益將全數捐予鄰舍輔導會，以幫助基層家庭。每人限買一隻，先到先得，售完即止。

《橡皮鴨二重暢》遊昂坪360活動結束後，昂坪360會檢查所有曾經展出的橡皮鴨，並為狀態良好的橡皮鴨清潔，再安排轉送鄰舍輔導會的受惠人士或再用作義賣用途。

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責任編輯：陳麗娜

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