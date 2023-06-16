【我們的十八歲】林千渟受家庭影響愛嘗新事物　楊偲泳感激家人相信自己

▲ 林千渟、楊偲泳主演電影《我們的十八歲》。

大家還記得18歲的自己是怎樣的嗎？是不顧晝夜地玩樂？抑或埋首學業？

由溫碧霞監製兼領銜主演的電影《我們的十八歲》，帶大家回到香港80年代，講述Elaine（林千渟飾）、李羨英Cindy（楊偲泳Renci飾）為改變命運而加入娛樂圈的旅程。

千渟、Renci早前一同接受TOPick專訪，暢談劇內、戲外的經歷。

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▲ Renci、千渟在《我們的十八歲》中演一對好姊妹。（劇照）

「她們的十八歲」

Elaine一角的原型來自溫碧霞（Irene），千渟指在拍攝前已獲邀到Irene的家，她說：「她很想了解我，也分享她在年青時的經歷。她並不是需要我模仿她，而是想我了解她在當時的心情。」

談到演繹角色的18歲至28歲，千渟稱在揣摩角色時會想起18歲時的想法、價值觀，她說：「看到自己是成長了！某一些方面又可與角色吻合，並加入一些元素在其中。」

她續說：「譬如過往的我真的比較單純，我的家人如戲中的家人一樣，同樣管得很嚴，小時候的我是不可夜歸、自由度比較低，從而造就我對很多新事物也富有興趣。」

千渟回想自己在18歲時未想過加入演藝圈，但確實自小對演戲甚感興趣，也曾參演過舞台劇演出。

Renci直言自己自小也沒有從事幕前的心，她說：「是有一點抗拒，我曾為舞台劇寫劇本，但就不喜歡在舞台演出，讀書時也是修讀剪片、攝影的課程。而緣份就是那麼奇妙，在從事編輯工作時得到賺外快的機會，發覺演戲是很有趣、令我感自在，輾轉間加入了這一行。」

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爽直型女生

千渟在戲中所演的Elanie是單純、相對怕事，她就認為自己與角色的性格不太相似，「雖然我看似是比較安靜，但其實我是很大膽的，對很多事情也感八卦、喜歡探索。」

Renci則覺得自己與角色有相似的地方，她說：「調皮、大膽、百厭，我從小至大也是這樣的，因為我與哥哥很close，又不時與男生玩，變相自小已養成『男仔頭』的性格，小時候的我直程是『男仔樣』。」

Renci笑指因參演《我們的十八歲》才與千渟混熟，她揭開彼此的共通點：「我們也是很爽快的人，有甚麼事也直接地說出來，很怕需要『兜』。」千渟補充：「也是粗魯型。」

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擺脫標籤？

在《我們的十八歲》中，Elaine、Cindy為賺外快而當上電影女主角，經歷過成為艷星、總是演同一類型的角色，這也是部份演員曾經歷過的事。

Renci慶幸自己首次演重戲份的角色是ViuTV劇集《詭探》的神婆，她憶述道：「我是感到十分開心，神婆是一個百厭的角色，而且梳頭、化妝只需花10分鐘，每天可以較遲到場。」

她感恩地說：「我過往演《毒舌大狀》的方家軍，她是嚴肅的，但心底裡也是一個大膽的人。我覺得自己是幸運的，過往接觸的角色也有很大的落差。我希望未來可參演簡單的愛情小品，是一直也希望可嘗試。」

影齡不長的千渟說：「一定有遇過被標籤的時候，觀眾很多時也以演員的外表為先，會覺得看似安靜的我只適合演某類型的角色，如：乖乖女、甜美型女生，我就希望多演不同類型的角色，讓觀眾認識更多不同面向的自己。」

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「最梗要好玩」

演員可走進不同的人生，經歷現實生活未必可遇到的經歷，有苦事也有樂事，往往也令演員回味。

千渟認為「好玩」是很重要，《我們的十八歲》的「好玩」之處就是年代感：「髮型、化妝、服裝也是依照80、90年代，讓我們可以嘗試不同的造型。」

對Renci而言，「落D（Disco）」 情節是很特別，她稱：「劇組把Club重新裝飾，變回當年Disco的感覺。」

臨近煞科的戲份同樣令Renci感難忘，「電影情節講述我們在試戲，我很衷心感謝導演讓我們玩，當時是感到非外輕鬆。」

感謝家人支持

千渟、Renci同樣努力地在演藝圈中打滾，「家人是最強的後盾」這一句話應該也沒有錯，千渟感恩家人給予很大的自由度與支持，也不認為參演性感情節是「有問題」。

同樣地，Renci慶幸家人對她相當信任，她說：「自小以來，無論我決定做甚麼事，家人也覺得我是可處理得來。」

聽罷Renci的分享後，千渟說：「我覺得我們也是穩陣的人，不會行差踏錯，家人應該也可感放心。」

二人向家人送上「定心丸」，那麼同屬29歲的千渟、Renci，又會向所演的Elanie、Cindy送上甚麼寄語呢？

「活在當下」是千渟送給Elanie的話，皆因她覺得很多事也是不可預計。

Renci說：「Have Fun！我自己也是以這一種態度出發，阿英顧慮身邊的人多於自己，變得抑壓，故希望她可以have fun！」

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髮型：Terry Yeung @ Yonda Hair（林千渟）、 Nickienick (orient4)（楊偲泳）

化妝：Melody Chou（林千渟）、Deepmakeup assisted by Lika Leung（楊偲泳）

服裝：@majeparis（林千渟）、@dolcegabbana（楊偲泳）

造型：@syanleung（楊偲泳）

記者：陳淑霖

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