【請食飯黨】尖沙咀名牌男女求請食飯　老公想俾$100醒目妻1招擊退

▲ 有內地遊客在尖沙咀遇上身穿名牌男女求請食請，疑是請食飯黨。

近月不少網民分享試過街上有人求請食飯，內地遊客都中招，有內地人妻在小紅書分享，在尖沙咀廣東道遇上一對用名牌身光頸靚的男女， 疑似是「請食飯黨」，丈夫想給$100他們，醒目的人妻及時阻止，用一招擊退。

該內地女於「小紅書」發文，分享疑似遇上「請食飯黨」的經歷。他指在上周三（7日）晚上約6時，當時老公於尖沙咀廣東道名店門口等她，人妻在萬寧買東西後回去找老公，遇到一男一女向其老公搭訕。人妻形容該女子孭LV袋，男的穿Gucci鞋，「打扮看着挺光鮮的」，他們是說普通話的。

醒目妻1招擊退

人妻來到他們身旁，老公解說他們沒錢吃飯要求請吃飯，食甚麼都可以。老婆很醒目，在小紅書看過這些騙案手法，識破該對男女是騙子，並用罵他們此1招擊退他們。

我邊拖着我老公走邊罵他們臭不要臉，招搖撞騙！那女還和我對罵！

最新影片：

她表示豬隊友信以為真，打算給$100予他們，好險在他掏銀包前趕來阻止了。發帖目的是提醒大家，「發上來給大家留個心眼」。

最搞笑是老公沒有自覺蠢，笑指老婆太精明。醒目老婆轉述老公的話：「他說騙子看見我很慘，冇運行，笑噴了」。人妻最後不忘再提醒大家， 廣東道遇騙子，小心香港遇到騙子。

網民：騙子名牌是假貨

帖文引起網民討論如何令請食飯黨知難而退，「叫佢賣咗身上個LV自然有飯食囉，使乜叫人請佢食飯」、「幾年前我也被騙過，千萬別信」等。

有網民分析他們身上的名牌應是假貨，「淘仔嘢，幾十蚊」、「我也遇過個男的 LV＋勞力士，和我說請他吃飯或給幾百塊都行，我還給了」，騙子似是用「名牌」，令人不覺他們真的沒有錢，放下戒心。有網友建議下次遇到類似事情，「偷偷拍照，然後報警，把照片給員警」，小心為上。

小學名校試題免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

教育升學資訊盡在「Band1學堂」：https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳