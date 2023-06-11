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南韓美女KOL遊柬埔寨慘死　遭棄屍水溝中國籍夫婦被捕

娛樂 16:16 2023/06/11

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南韓IG有25.6萬追蹤者的33歲知名女直播主娥英（아영，音譯），在今年3月直播活動後，便一直沒有在社交網絡有任何更新，突然銷聲匿跡。直到最近柬埔寨警方在水溝發現具被紅布包裹的屍體，之後確認身份為直播主娥英。

她和朋友往柬埔寨旅遊，而在當地診所接受治療後不幸死亡，警方緊急逮捕經營診所的中國籍夫婦。

【蔡天鳳碎屍案】涉案被捕KOL排期上庭　關楚耀神情凝重直言擔心契妹

南韓直播主娥英

中國籍夫妻被捕

據當地傳媒報道，柬埔寨警方在本月6日在首都金邊郊區某處水溝發現一具身份不明的女屍，屍體被一張紅布覆蓋後丟棄，當地刑事警察局最後證實該具女屍為一名來自南韓的33歲女性。

之後，當地警察證實嫌犯為一對來自中國籍的夫妻，分別是30歲中國籍男子賴某、39歲女子蔡某，他們在金邊著名的萬景崗區經營博康診所，而他們也對警方坦承棄屍的犯罪事實。

該對中國籍夫妻稱，在6月4日，一位南韓女性到診所吊點滴、注射血清，卻突然癲癇發作、全身抽搐，最後絕身亡，而他們將屍體用紅色墊子包裹後棄屍。

可是當地有媒體《RSC》在于月6日卻報道指，在死者的屍體在化驗時，發現臉部出現嚴重的毆打痕跡，傷口甚至導致無法清楚辨識臉部特徵，其他還有頸部骨折、全身挫傷、燒燙傷等。但《柬埔寨之光》在本月10日的報道指，死者接受注射生理食鹽水或血清時，突然引發癲癇發作死亡。

曾與男團成員傳緋聞

其實早在昨日（6月10日），《TV朝鮮》等韓媒已報道女直播主客死異鄉的消息，報導中提到該名直播主頻道訂閱數為15萬、社群平台（Instagram）追蹤人數為25萬，經網友們推敲後，確認該名女性死者為AfreecaTV的直播主娥英（아영）。

據南韓媒體《News1》報道，南韓外交部在今天（6月11日）表示，將向死者家屬提供協助，而南韓警方已邀請柬埔寨警方提供協助，向和邊娥英同遊柬埔寨的友人進行詳細調查，至於死者屍體的解剖工作目前仍在進行中。

外貌漂亮、打扮性感的娥英在生前曾被爆和男團GOT7的Mark交往，但她曾發文否認。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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