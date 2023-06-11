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【基本法23條】林定國冀今年就《基本法》23條立法做出成績　稱能力範圍內不會拖延《國安法》審判

政治 16:26 2023/06/11

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律政司司長林定國。（林定國fb圖片）

律政司司長林定國表示，特區政府期望今年就《基本法》23條立法做出成績，不然也希望明年可以完成。

林定國在一個電視節目指，國家安全風險不斷轉變，國際大氣候和政治環境愈來愈複雜，在草擬法律時一定要很敏感，達到維護國安的作用。而香港作為普通法管轄區，立法研究要借鑑其他地方的法律及創新做法，調整過時內容。

林定國︰能力範圍內不會刻意拖延《國安法》審判

對於外界關注在《港區國安法》下，有部分被告人被捕後不獲保釋，同時案件排期時間長等情況。林定國回應指，政府在能力範圍內，一定不會刻意延後或去拖延審判，強調無論民事和刑事都同樣有很多步驟，並非要浪費時間，而是要確保審訊公平進行。他續指，法庭工作量非常大，控方有責任蒐集所有證據法庭展示，被告一方亦會維護權益提出不同申請，全部都需時處理。

林定國又認為，《港區國安法》並無剝削保釋權利，也有不少被告獲准保釋。被問到《港區國安法》實施後，內地法律是否正入侵特區既有的普通法制度，他表示︰「一定不是入侵或損害香港的普通法制度，用上這些字眼是絕對錯誤」。他強調，起草國安法過程講求銜接、兼容和互補，才是正確描述兩者間的關係。

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責任編輯：戴朗希

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