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【COLLAR成員】陳泳伽IG取消關注So Ching被轟雙面人　Winka把追蹤名單「清零」

娛樂 16:48 2023/06/11

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（右）Winka IG取消關注So Ching被網民炮轟。

女團COLLAR前成員So Ching（蘇芷晴）上月宣布正式退出，隊員兼好友Winka（陳泳伽）曾多次出言力撐對方，當中「8-1=0」的霸氣言論成為金句，她解釋「歸零等於重新出發」意思。

今年3月，Winka與So Ching曾孖住為首個二人音樂會演唱，在音樂會上二人分享8位女生過去一年遇到高低起伏及挑戰，坦言當中有迷失時刻。

【COLLAR記者會】經理人Ｗing尊重SoChing決定不會補添成員　 Winka回應「8-1=0」說法【有片】

被狠批雙面人

時隔一個月，有網民發現Winka IG已把昔日隊友So Ching取消追蹤，隨即引來大批網民炮轟直指她是雙面人：「好假」、「反轉豬肚真係屎」、「連門面功夫都懶得做」。

亦有網民指COLLAR官方IG仍然有追蹤So Ching，狠批Winka這舉動欠缺大方。

Winka被網民圍插是雙面人。

Winka可能沒想到按一下「unfollow」竟引此如此大熱議，索性直接將追蹤名單「清零」，似乎對應其「8-1=0」之說「歸零」。

而Winka的IG向來僅追蹤COLLAR成員、fansclub等帳戶，所以有網民認為她取消追蹤So Ching也是合理。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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