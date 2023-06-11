【香港小姐】胡美貽體驗生吞活蟲　主持節目一向搏曾講一夜情有何要求【多圖】

J2在明晚（6月12日）起將播出旅遊節目《阿媽唔信我去亞馬遜》，今次由自稱旅遊「Old Seafood」的洪永城（Tony）、帶領兩名J2er「旅遊新丁」胡美貽（Nicole）及布樂文（JB）擔任主持。

相比洪永城，Nicole與JB在主持旅遊節目算新丁，不過洪永城稱早有注意二人：「Nicole之前《港女野人》表現好出色，覺得佢幾捱得。JB之前睇佢做節目都覺得佢係一個敢於嘗新嘅人。」

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▲ （左起）布樂文、洪永城、胡美貽任《阿媽唔信我去亞馬遜》主持。

胡美貽矇眼食蟲

今次節目既有傳統旅遊節目元素，亦有非一般真人騷實境體驗部分，他們包括要要克服心理關口體驗生吞活蟲、露天如廁及上山救火等。

談到首5集行程最難忘事件，Nicole坦言是「矇眼吃蟲」：「今次係我人生第一次食蟲，仲要估唔到一食就要食咗唔止一次。其實我覺得食蟲都唔係咁恐怖，最恐怖係要矇眼食。」

她續指：「最記得啲螞蟻，食落去好似鐵銹咁，同埋好鹹。不過好彩當時喺餐廳食，嗰啲蟲係風乾咗。之後我再要食啲活生生嘅蟲，放喺手上面已經覺得好恐怖，但係啲土著小朋友都係照樣擺落口，佢哋話係零食。」

而節目所見，Nicole矇眼吃蟻時叫聲確實震耳欲聾，不但嚇親洪永城及JB，更獲製作組特效處理，過程相當過癮。

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《3日2夜》派福利揚名

其實現年29歲、在2017年參加港姐入行的Nicole雖然是千金小姐，但主持節目一向夠搏，完全豁出去。身材豐滿的她當年主持《3日2夜》已泳裝上陣大派福利，吸引不少宅男粉絲。

而J2台改革後，她成為J2er後經常在該台主持節目，當中在《港女野人》要上山下水零怨言外，還表現出不俗毅力及有領導能力，絕非嬌生慣養。

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一夜情注意size

此外，她言論也大膽，在《鋪鋪Poker》其中一集被嘉賓的阿Bob林盛斌問她和黃紫恩（Jojo），如果在他、郭偉亮（Eric）、方力申、譚焯升（Clevis）當中選一夜情對手時，Jojo認為挑選一夜情對象最緊要口密，而Nicole竟直言︰「一夜情一定要靚仔，Size都好緊要！」

此外，Nicole得知Bob有個集齊各式男女資料的「強大Database」，足以開發一個app撮合男女，她直接追問阿Bob：「你個Database有冇啲啱我用㗎？」

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