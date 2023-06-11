【BBC直擊】「地鐵痴漢集團」入侵中港日韓　27歲幕後主謀曝：賣片日賺萬元

▲ BBC直擊「地鐵痴漢集團」入侵亞洲，27歲幕後黑手曝光。

日本「痴漢」事件屢見不鮮，英國廣播公司（BBC）國際頻道調查小組「BBC之眼」，經逾長達一年的卧底調查，揭發有「痴漢集團」專門訓練成員在公共場所偷拍、性騷擾，並將影片發佈到網上牟利。報道指，情況不只在日本發生，甚至遍及中國內地、香港、韓國等。

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根據BBC報道，「電車痴漢」一詞源自日本，意指在公共場所對他人作出性騷擾的人，情況在如地鐵、巴士等公共交通工具上尤其嚴重。現年24歲的高子（化名）表示，幾乎每天都會被性騷擾，坦言對此無能為力。

BBC發現數個中文網站販賣用電話偷拍的性騷擾影片，拍攝地點遍布亞洲多個國家或地區，包括日本、韓國、中國內地、香港、台灣等。部分影片售價不到1美元，甚至能支付額外費用「定製」影片。

BBC調查有關網站，並以卧底身份接觸到現年27歲、來自中國的幕後主謀「齊叔」。他透露，透過販賣偷拍片，每天能賺取5000至1萬元人民幣（約5500至1.1萬港元）。 他表示，自己管理一個約15人的團隊，當中包括10個負責影片後製工作的中國成員，每月可發布30至100條偷拍影片，並在3個網站上販賣，目前有1萬多名付費會員。

齊叔直言，不認為此舉屬於非法行為，更形容團隊充滿激情、很勇敢，又稱自己會訓練其他成員偷拍。而當BBC記者向他透露真正身份後，齊叔憤怒離開。攝製隊翌日拍到齊叔現身機場，準備離開日本，但他的Twitter仍不斷分享偷拍影片。

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責任編輯︰羅嘉欣