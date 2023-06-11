【器官捐贈】內地移植委員會批有港人歪曲奉獻精神　盧寵茂盼落實兩地互助機制

▲ 醫務衞生局局長盧寵茂今日（11日）率團出席，在復旦大學上海醫學院舉行的「中國器官捐獻日」活動。(政府提供)

醫務衞生局局長盧寵茂今日（11日）率團出席，在復旦大學上海醫學院舉行的「中國器官捐獻日」活動。

中國人體器官捐獻與移植委員會主任委員、基金會顧問委員會主席黃潔夫在致辭時表示，知悉香港早前有人歪曲器官捐贈的奉獻精神，導致有數千個退出器官捐贈登記。他對於這些弄虛作假的行為予以譴責。

盧寵茂表示，國家近年來的人體器官捐獻工作已有國際矚目的發展，而中國人體器官分配與共享計算機系統更獲世界衞生組織和世界器官移植學會的高度認可。醫衞局正與內地商討建立恆常器官移植互助機制，從而達致最大限度善用所捐贈器官拯救生命。



盧續說，香港目前有超過2,600名器官衰竭病人在等待器官移植，每年遺體捐贈者只有三數十個。當局正積極與內地有關單位探討建立互助機制，期望透過跨境區域互助為兩地患者提供更多重生的機會。



他強調，特區政府多年來一直致力建立支持器官捐贈的文化，醫衞局、衞生署和醫管局與多個專業的社區夥伴會繼續合作無間，在不同範疇推廣器官捐贈。器官捐贈是無私奉獻、挽救生命的大愛行為，亦是公民素質的一個很重要的表現。

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責任編輯：陳麗娜