【香港小姐2023】「嫩版麥明詩」Surine被揭愛收兵　公屋娘娘忽然富貴收名牌【多圖】

▲ 18歲「嫩版麥明詩」Surine被揭黑歷史。

由TVB舉辦的《2023香港小姐競選》第一輪面試昨日（6月10日）於將軍澳電視城舉行，參加今屆面試的港姐不乏各界人士，包括KOL、大學生、已畢業的年輕女生等，亦有內地佳麗參選。

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當中18歲、剛完成DSE公開考試的Surine，樣貌跟「十優港姐」麥明詩有幾分相似，因而獲封「嫩版麥明詩」，有些角度跟邱淑貞女兒沈月亦很相似。

昨日面試，化上淡妝的她以一身深藍色背心裙現身，獲網民激讚清純如水。

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愛夜蒲兼收兵

隨即網民發起人肉搜尋，當中有網友在討論大爆Surine私生活，指她在港姐面試前夕才剛參加謝師宴，其後更到中環蘭桂坊直落夜蒲，飲酒之餘更食水煙。

亦有網民爆料，指Surine異性緣相當之旺，愛收「觀音兵」，附上的相片可見，身邊不乏男性朋友，而且一位女生也沒有。

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生日收Hermès手袋

同時，網民更爆「拜金」的Surine之前僅住公屋，近月搬出來居住後，忽然富貴升呢做「上等人」。

除了經常出入高級餐廳、酒店、坐豪華遊艇出海之外，還年紀輕輕已周身名牌，去年17歲生日更收Hermès手袋作禮物。

其IG還不時分享性感靚相，穿上比堅尼大騷身段，多角度任睇，相當大方。

▲ （IG圖片）

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